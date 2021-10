Tanti studi e tante leggende girano intorno al potere benefico del vino. Un bicchiere al giorno conterebbe innumerevoli benefici per la salute, a patto ovviamente di non eccedere spesso. Ma, a parte questo, non c’è nulla di meglio di godersi un sensuale vino rosso, per scaldare gli animi e accompagnare deliziosi cibi.

A volte, però, questa bevanda ci porta qualche piccola scocciatura. Magari sgocciola sulla tovaglia, rovinandola irrimediabilmente, oppure perde sapore dopo pochi giorni dall’apertura. Non disperiamo, esistono soluzioni per qualsiasi problema. Se siamo amanti del vino non faremo più a meno di questi gadget super economici che proporremo in seguito. E dopo potremo finalmente goderci il nostro calice in santa pace e senza preoccupazioni.

Se siamo amanti del vino non faremo più a meno di questi gadget super economici

Il primo problema fondamentale, il dilemma che sconforta milioni di italiani, è la perdita di sapore in pochi giorni dopo aver aperto una bottiglia. Se vogliamo gelosamente conservare e mantenere fresca la bevanda, avremo bisogno della cosiddetta “pompa salvavino”. Molto più efficiente del solito tappo di sughero, peraltro difficile da inserire, si basa su un concetto tanto semplice quanto efficace.

La pompa crea un sottovuoto nella bottiglia, evitando quindi che l’aria entri e ossidi il liquido, salvandolo quindi dalla perdita di aroma. Per fare ciò, basta inserire il tappo di gomma, sempre venduto insieme alla pompa. Dopodiché, si appoggia la piccola pompetta sopra il tappo e si estrae l’aria facendo una leggera leva. Tutte le pompe hanno un loro modo di “comunicarci” che l’operazione è finita, spesso attraverso un leggero “click”.

L’operazione richiede meno di un minuto, e il costo di una pompa salvavino si aggira intorno ai 10 euro.

Ecco come evitare quelle fastidiose gocce che scivolano sulla bottiglia

Il secondo gadget si chiama salvagoccia o “drop stop”. Come il nome ci suggerisce, il salvagoccia ci permette di evitare quelle fastidiose gocce che scivolano sulla bottiglia. Si tratta di una bella scocciatura quando finiscono sui posti più improbabili, dalla tovaglia alle magliette.

Il concetto dei salvagoccia è semplicissimo: basta arrotolare i dischetti e inserirli nel collo della bottiglia, in modo tale da creare una sorta di beccuccio. In questo modo, non solo il vino sarà ancora più semplice da versare, ma eviteremo anche qualsiasi possibile disastro.

Il prezzo di questo gadget è davvero ridicolo, considerando che sono anche riutilizzabili. Si aggira, infatti, intorno ai 5 euro.

Se poi non lo abbiamo a disposizione, possiamo anche utilizzare un metodo meno elegante ma comunque efficace. Arrotoliamo un po’ di carta assorbente intorno al collo, a mo’ di fiocchetto, e le gocce non andranno oltre, assicurato.

