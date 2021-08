Lo yogurt è uno degli alimenti irrinunziabili in una dieta sana e bilanciata. È un probiotico naturale, che grazie all’azione dei suoi fermenti rafforza la flora intestinale e aiuta persino a prevenire il cancro al colon-retto.

La maggior parte di noi è abituata a consumare yogurt preparato con latte vaccino, che sia tradizionale o greco, tralasciando lo yogurt di soia. Pochi scelgono questo yogurt amico del cuore e della linea che combatte colesterolo e diabete grazie al basso indice glicemico e all’alto contenuto di grassi polinsaturi. In questo articolo vediamo perché lo yogurt di soia è un alimento che dovremmo sempre più inserire nel nostro regime alimentare, specialmente in alcuni casi particolari.

Differentemente dai classici yogurt, lo yogurt di soia è prodotto interamente con latte di origine vegetale. Questo fattore lo rende un alimento eccellente per chi è intollerante al lattosio. L’altra grande differenza tra lo yogurt di soia e gli altri è che lo yogurt di soia ha un’alta concentrazione di grassi polinsaturi. Parliamo di quei grassi buoni, come omega-3 e omega-6, che apportano innumerevoli benefici al nostro organismo, specialmente alla salute del cuore. Questa qualità rende la soia un anticolesterolo naturale, stando anche a quanto conferma la Fondazione Veronesi. Consumare spesso alimenti a base di soia riduce il colesterolo LDL fino al 15%. Inoltre, lo yogurt di soia ha un indice glicemico basso, che la rende un alimento prezioso nei casi di glicemia alta e diabete. In generale, lo rende un alimento amico della linea. Sommando all’indice glicemico basso, lo scarso apporto calorico (70 calorie circa per 125 grammi) e l’alto tasso proteico, lo yogurt di soia è uno snack irrinunciabile nei regimi alimentari volti al dimagrimento.

Come prepararlo a casa

Possiamo facilmente preparare il nostro yogurt di soia anche in casa. Per farlo bastano 1 litro di latte di soia, una spolverata di agar agar e 125 grammi di soia. Per prima cosa versiamo latte di soia e agar agar in un pentolino e scaldiamo il contenuto mescolando, fino a fargli raggiungere i 90 gradi. Usiamo un termometro per verificare la temperatura e stiamo attenti a non portare il composto a ebollizione. Dopodiché, versiamo il tutto in una ciotolina, e lasciamo riposare in forno preriscaldato a 50 gradi. Aggiungiamo la soia e mescoliamo, poi lasciamo raffreddare nel forno spento per circa 8 ore, passate le quali, lo yogurt di soia è pronto.

