Non il frigo ma questo elettrodomestico ci permetterà di fare la spesa al supermercato con 20 euro a settimana  

Ci troviamo in un periodo un po’ particolare che preoccupa non poco le famiglie. Quello che sembrava un anno che doveva cominciare nel migliore dei modi, vede le previsioni un po’ scombussolate. Le famiglie sono coinvolte e, nonostante gli aiuti statali, faticano a rientrare nelle spese.

La parola d’ordine in questi casi diventa risparmiare. In questo scopriremo che non il frigo ma questo elettrodomestico ce lo permetterà. Si risparmia sul carburante, ma anche su gas ed energia elettrica. Anche l’acquisto alimentare va più ragionato, per evitare spese inutili. Con un’attenta economia e un po’ d’intelligenza nella spesa, si arriva anche a spendere 20 euro a settimana o poco più.

Per risparmiare sulla spesa è importante pianificare i pasti durante la settimana. Infatti l’errore che si fa è di recarsi al supermercato e acquistare le cose che ci attirano. In questo modo non si controlla la spesa, che sale più del previsto. Sarebbe meglio pianificare il menu nella settimana e poi acquistare di conseguenza i prodotti. Certamente spendere in questo modo diventa meno stuzzicante, però permette di risparmiare molti soldi.

Alcuni pasti che costano poco e sono veloci

Per risparmiare a tavola conviene prediligere alcuni pasti. Un pasto utile nel periodo caldo è il brodo vegetale con gli spaghettini. Il brodo possiamo prepararlo con dei dadi biologici, al costo medio di 0,20 euro a dado. Un pacco di spaghettini da 500 gr costa mezzo euro. Costo totale 0,70 euro. Il dado è ricco di sali minerali, proprio quelli che si perdono sudando, quando fa caldo.

Anche un’insalata di pomodori e lattuga con l’aggiunta di semi oleosi è un pasto interessante. Una busta di semi misti si trova intorno ai 3 euro. Fornisce ottime proteine vegetali e dura una decina di volte. Un chilo di pomodori freschi si trova a 1 euro. Un chilo di lattuga, in genere 3 cespi, costa mezzo euro. Un’ottima insalata con lattuga, pomodori e semi oleosi, può costarci meno di 0,60 euro. Se mangiassimo ogni sera insalata ci costerebbe 4,20 euro a settimana. Bisognerà aggiungere del pane se si vuole.

Non il frigo ma questo elettrodomestico ci permetterà di fare la spesa al supermercato con 20 euro a settimana

Per risparmiare sulla spesa settimanale è meglio utilizzare il congelatore. Infatti nel caso si pensasse di preparare sughi oppure legumi o minestroni, ebbene il trucco è il seguente. Conviene cucinare grandi quantità di prodotto. Oltre a migliorare il sapore, la grande quantità permette di risparmiare. Alla ricerca di volantini e prodotti a basso prezzo nei discount, è possibile pagare poco sulla spesa. Dei barattoli di fagioli o lenticchie si possono trovare a prezzi molto bassi.

Se ne cucinano in grande quantità e poi si congelano. In questo modo possiamo consumarli anche nei giorni successivi. Nella scelta dei prodotti conviene orientarsi su quelli di base e di stagione. Prediligiamo delle patate, uova, frutta e verdura di stagione, pasta e riso.

Un altro consiglio utilissimo è di bere l’acqua del rubinetto che è ottima e fa risparmiare tanto. Seguendo questi consigli potremmo anche spendere intorno a 20 euro a settimana per la spesa alimentare.

