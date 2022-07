Come scoprire un tradimento con l’aiuto della tecnologia e i modi per farlo a distanza con Whatsapp, cellulare e carte e possibili conseguenze

Ai nostri giorni non potremo più fare a meno della tecnologia. Essa è diventata così indispensabile che non saremo in grado di raggiungere un luogo senza l’aiuto di un navigatore. Negli ultimi 3 anni computer e smartphone ci hanno permesso di lavorare a distanza ed essere connessi a banche, posta, uffici senza recarsi di persona.

Eppure, la tecnologia può avere tantissimi utilizzi. Basta pensare alle applicazioni per contare i passi, quelle per stimolare il sonno e quelle per controllare spostamenti e posizioni. Lo smartphone è diventato anche un mezzo di controllo e, a volte, non totalmente legale. È il caso delle applicazioni che permettono la lettura di messaggi privati del telefono altrui.

La tecnologia potrebbe venirci in aiuto in un’altra occasione. Se temiamo che il nostro compagno o compagna abbia una storia con qualcun altro, alcuni strumenti potrebbero darci la conferma. Nell’articolo vedremo come scoprire un tradimento con l’aiuto della tecnologia e quali dispositivi e mezzi sono legali e quali no.

Infatti, è bene sapere che alcune azioni di controllo potrebbero farci rischiare conseguenze penali. Purtroppo in questi casi la tecnologia è d’aiuto, ma si può trasformare in un’arma a doppio taglio. Cercheremo di capire quali sono in generale gli atteggiamenti di chi ha qualcosa da nascondere in una relazione.

Atteggiamenti sospetti

Cercare di capire i meccanismi che stanno dietro la relazione di coppia è sempre difficile. Solo chi la vive può trarre certe conclusioni e metterla in discussione. Tuttavia, tradire e avere comportamenti scorretti sono una possibilità che molte coppie sperimentano.

Il disagio provocato dalla sensazione che il partner stia nascondendo qualcosa può essere corrosivo. Solitamente chi ha qualcosa da nascondere è vago circa spostamenti, dimenticanze, appuntamenti. Stessa cosa vale per chi mostra attenzioni e galanterie eccessive, anormali nella relazione.

Come scoprire un tradimento con l’aiuto della tecnologia e tutti i modi per farlo a distanza con Whatsapp, cellulare e carte e possibili conseguenze

Prima di intraprendere un’azione di controllo verso il cellulare del partner è bene rendersi conto delle proprie responsabilità e possibili conseguenze legali. Ricordiamoci che appropriarsi del cellulare di qualcuno, senza il consenso, è un reato.

Tra i metodi tradizionali per scoprire un tradimento, infatti, c’è il controllo dei social. Molti di questi danno la possibilità di chattare segretamente (es. Telegram) o di avere messaggi che si autodistruggono.

Uno dei modi più semplici per controllare chat, spostamenti e conversazioni telefoniche consiste nell’istallazione di un’app per il controllo parentale. Esistono applicazioni che consentono di vedere i numeri più contattati, i siti più visitati, i luoghi di spostamento. Il sistema di parental control riesce anche a stabilire se ci sono movimenti sospetti e mandare un avviso.

Un’altra modalità molto efficace per capire se il partner non è sincero consiste nel controllare il conto corrente. Prenotazioni via email e pagamenti online di hotel e ristoranti sono un campanello d’allarme d’infedeltà.

Lettura consigliata

