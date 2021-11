Molti pensano che il giardino debba essere coltivato e curato solamente in estate e in primavera. Ma in realtà il nostro spazio esterno necessita di attenzioni anche durante i mesi freddi e quando le piante sono in riposo vegetativo.

Potare, concimare il terreno, difendere le piante dal freddo e provvedere alla pacciamatura per proteggere le radici. Sono tutte operazioni fondamentali da compiere durante i mesi autunnali ed invernali.

Basta ciclamini sui balconi perché in autunno sbocciano queste piante ammaliatrici e dalla strabiliante bellezza

Ma la stagione fredda ci regala anche dei meravigliosi fiori colorati e affascinanti. Infatti, basta ciclamini sui balconi perché in autunno sbocciano queste piante ammaliatrici e dalla strabiliante bellezza.

Parliamo di due fiori in particolare: il fiordaliso e la pervinca.

Il fiordaliso è una pianta erbacea coltivata per scopi ornamentali ma anche officinali. Ha la capacità di incantare chi la guarda, perché è dotata di una straordinaria bellezza.

Una pianta molto raffinata, dal fusto eretto e dalle foglie piccole di colore grigio-verde. I suoi fiori blu sono formati da petali lunghi e sottili. Questa pianta decora perfettamente il giardino e i balconi di casa.

Il fiordaliso non necessita di particolari cure e di grandi attenzioni. Predilige il clima mite, anche se si adatta sia al caldo che al freddo. Non ha bisogno di terreni particolari ma necessita di abbondanti innaffiature. La sua fioritura inizia in primavera per poi protrarsi fino all’autunno.

La seconda pianta

La seconda pianta che vogliamo proporre ai nostri Lettori è la pervinca. Originaria dei Tropici, questa pianta ornamentale, possiede dei meravigliosi fiori di forma tubolare.

La pervinca necessita di luce, sole e aria, anche in pieno inverno. Durante il periodo vegetativo ha bisogno di molta acqua, mentre nei mesi freddi andrà innaffiata molto raramente. Facciamo sempre attenzione ai ristagni nel sottovaso che potrebbero rovinare le radici. La pervinca inizia la fioritura in primavere e, se le condizioni meteo lo permettono, potrà protrarsi fino all’autunno. Per tutto questo tempo la nostra pianta avrà bisogno di concime regolare ogni 15 giorni.

La pervinca teme gli attacchi degli afidi e dei parassiti. Infatti se ci accorgiamo di piccole ragnatele sulle foglie, probabilmente siamo in presenza del ragnetto rosso. Se la pianta non è molto grande si può provare ad eliminare l’insetto utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto nell’alcool. Mentre, se le infestazioni sono gravi, dobbiamo necessariamente usare un antiparassitario specifico.

