Tra i tanti inestetismi del tempo, uno di quelli che compare in modo più precoce è la perdita di tono ed elasticità della pelle del collo. Questa, pur essendo una parte del corpo delicata e sensibile, spesso non riceve le giuste attenzioni. Molte volte, infatti, la beauty routine con applicazioni di creme ed oli rigeneranti non va oltre il mento, trascurando il collo. Tuttavia, questa è una zona che tende a cedere prima della pelle del viso e sarebbe la prima a presentare segni di invecchiamento. Questo dà corso ad antiestetiche pieghe e rughe che potrebbero farci apparire molto più “stagionati” di quello che siamo in realtà. Di seguito vedremo come poter rassodare e tonificare questa parte del corpo fin troppo trascurata. Dunque, contro pelle del collo flaccida e cadente ecco 3 rimedi domestici con cui potremmo tornare nuovamente giovani.

Brividi di bellezza

Per prenderci cura dell’elasticità della pelle del collo, questa andrebbe trattata con la stessa attenzione che viene dedicata a quella del viso. Sarà infatti necessario lavare accuratamente ogni mattina e procedere a nutrire ed esfoliare adeguatamente la zona. Un metodo che unisce l’utile al dilettevole è quello dei cubetti di ghiaccio nutrienti ottenuti mediante alcune miscele domestiche. Possiamo creare dei cubetti di ghiaccio composti di acqua e latte intero che contemporaneamente nutriranno la pelle e ne miglioreranno la circolazione.

Dopo aver creato il cubetto, applichiamolo sulla pelle del collo con movimenti circolari per rassodarla, tonificarla e distenderla. Possiamo in alternativa sostituire il latte con infusi nutrienti come la camomilla, la malva o il tè verde.

Impacchi facili e nutrienti per la pelle

Un altro metodo per rendere tonico ed elastico il collo potrebbe essere quello di nutrirlo adeguatamente mediante delle maschere. Queste possono essere ottenute, ad esempio, attraverso uno storico alleato nei trattamenti di bellezza: il cetriolo. Questo ortaggio sarebbe ricco di antiossidanti e di vitamine, in particolare C ed E, e può essere impiegato come maschera. Dopo averlo frullato e ridotto in crema teniamolo per qualche minuto in freezer per abbassare la temperatura. Dopodiché lo applicheremo sul collo per nutrirne la pelle e al contempo migliorarne l’elasticità grazie alla bassa temperatura.

Infine ecco un metodo per rimpolpare il collo e allo stesso tempo eliminare la pelle morta. Sarà sufficiente mischiare dell’albume d’uovo, dell’olio d’oliva, limone e del sale per favorire l’effetto esfoliante. Creato il composto lasciamolo in posa per 40 minuti per poi sciacquare con acqua.

