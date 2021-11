L’arrivo del Natale porta con sé il desiderio e la necessità di fare il giusto regalo sia agli amici che ai parenti. Per alcuni di questi potrebbe essere davvero semplice e immediato, mentre per altri risulta davvero difficile riuscire a pensare ad un regalo azzeccato.

Nel caso in cui un amico o un parente sia appassionato di botanica e giardinaggio, potremmo sicuramente fare un figurone regalandogli un bellissimo fiore per casa. Ecco allora che non sbaglieremo mai regalando queste stupefacenti e bellissime piante perfette per il periodo natalizio.

Due piante spettacolari

Il primo, fra tutti i regali a tema natalizio, è sicuramente la Stella di Natale, una delle piante più iconiche di questo periodo di festa. Grazie alle sue foglie larghe e carnose, dal colore rosso vivo, sarà un’aggiunta davvero spettacolare per decorare casa. Dovremo però sempre ricordarci di prendercene cura, poiché è una pianta molto delicata che soffre gli sbalzi di temperatura. Andrà anche annaffiata solo quando il terreno si asciuga completamente, e bisognerà posizionarla in un luogo luminoso. Una volta passata la stagione invernale, bisognerà rimuovere tutte le foglie vecchie e tagliare i rami nudi. Aggiungendo magari anche del fertilizzante ogni due settimane in modo da tenerla forte e sana fino all’anno dopo.

Un’altra pianta molto famosa è il Cactus di Natale: questa specie invernale, tipica del periodo natalizio, è tanto forte e resistente, capace di fiorire in diversi momenti dell’anno. Per prendercene cura, dovremmo tenerla vicino a una finestra e annaffiare ogni qualvolta il terreno si sarà asciugato. Per assicurarci che i germogli fioriscano l’anno seguente basterà, invece, portarla all’aperto per circa tre settimane tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Un’altra pianta ancora potrebbe, invece, essere la Selaginella: questa sempreverde, usata spesso come pianta ornamentale, è riconoscibile grazie alle sue foglie piccole e squamiformi dalla punta leggermente bianchiccia. Caratteristica che ricorda vagamente la neve, rendendola proprio per questo perfetta per le festività del Natale. Essendo molto semplice da coltivare in vaso, basterà avere il terreno uniformemente umido e posizionarla alla luce, ma senza il contatto diretto con il sole.

Per finire, l’Hippeastrum, conosciuto anche come Amaryllis, potrebbe rivelarsi un regalo vincente. Questo fiore dall’aspetto esotico, che sboccia tra le 4 e le 6 settimane dopo aver piantato il bulbo, va posizionato in un ambiente molto luminoso. Se tenuto bene, questo fiore, dai bellissimi petali rossi e bianchi, sarà un regalo eccezionale e di classe. Una pianta unica ed affascinante perfetta per dare quel tocco di colore in più a qualunque casa.

