Secondo dati abbastanza recenti, aggiornati al 2021, sarebbero addirittura 4 italiani su 10 a soffrire di allergie stagionali. Arriva finalmente la primavera con le sue belle giornate, ma l’impollinazione sarà una vera e propria tragedia per moltissimi di noi. Cosa abbastanza curiosa, ma allo stesso tempo allarmante, è l’aumento esponenziale dei giovani allergici. Consideriamo anche, che nella disgrazia, l’utilizzo costante di mascherine ha permesso di respirare meglio e prevenire gli starnuti. Secondo, gli esperti però, dobbiamo fare molta attenzione anche quando siamo in casa. Ecco perché il nostro organismo, potrebbe abbassare certe difese, esponendoci agli attacchi degli acari e dei fattori allergici. Dunque conviene ascoltare gli esperti, cercando di prevenire piuttosto che curare. Ecco 5 suggerimenti utili e pratici per le allergie ma non solo.

L’aumento è dovuto a vari fattori

Come ricordano gli esperti, l’aumento delle persone allergiche non è legato solo al fattore climatico, ma anche ad altri aspetti. L’aumento della presenza di muffe, agli allergeni presenti in alcuni alimenti molto comuni come il pesce e le uova. Ma anche in alcuni farmaci, o in sostanze come il lattice, che fanno parte della nostra quotidianità. Sicuramente con il ritorno alla respirazione libera, senza più mascherina all’aria aperta, potremmo però correre il rischio di esporci alle allergie primaverili. Ma proprio perché in questi ultimi mesi siamo rimasti anche molto tempo in casa, non dimentichiamo che molti allergeni si nascondono proprio qui. Tanto che un 20% degli italiani dichiarerebbe di essere genericamente allergico alla polvere di casa

Ecco 5 suggerimenti utili e pratici che potrebbero combattere le allergie primaverili e alleviarci da fastidi e dolori

Sicuramente un altro aspetto positivo da cogliere in questo lungo periodo di pandemia è l’attenzione alla pulizia e all’igienizzazione di casa. Proprio per questo motivo, ecco cosa consiglierebbero gli esperti per contrastare le allergie:

innanzitutto, cambiare l’aria delle camere nelle ore in cui i pollini sono meno concentrati nell’aria: mattino e sera tardi;

cambiare spesso lenzuola e federe;

possibilmente utilizzare aspirapolveri per le pulizie casalinghe con filtri adatti;

cercare di evitare il contatto diretto con moquette, ma anche con i peluche dei nostri figli;

ricordarsi che respirare con il naso permetterebbe di limitare l’accesso del polline nel nostro organismo rispetto alla respirazione con la bocca.

Suggerimenti utili anche per porre un freno alla polvere e agli acari.

