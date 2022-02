I cattivi odori che provengono dagli scarichi di casa sono una delle cose più odiose in assoluto. Magari, nonostante tutto l’impegno e i profumatori che usiamo tra le mura domestiche. Non dimentichiamo, però, che, soprattutto negli impianti idraulici più vecchi, la mancanza d’acqua che circola è la causa principale dell’odore di fognatura. Esistono prodotti specifici molto efficaci, ma anche la natura ci può aiutare in questo senso. Non per forza usando sempre aceto e bicarbonato, per quanto utili ed efficaci.

L’alleata regina della casa è sempre lei

Difficile pensare di intervenire in maniera drastica senza ricorrere a lei, la regina della casa. Sua maestà la candeggina, infatti, potrebbe rivelarsi utile anche nel caso delle fognature che fanno puzzare gli scarichi. Prendiamo: 2,5 litri, massimo 3 di candeggina, versiamola nello scarico prima di andare a dormire e lasciamo agire per tutta la notte. Teoricamente, agendo per qualche ora, lo scarico non dovrebbe più presentare cattivi odori.

Non i soliti aceto e bicarbonato per pulire e profumare gli scarichi di casa ma anche questi 3 efficaci trucchi della nonna

Un altro sistema, questa volta ancora più naturale, che non contempla aceto e bicarbonato, è quello di utilizzare acqua bollente e sale. Qui, parliamo veramente di un sistema molto antico, che farebbe leva proprio sulla capacità del sale di pulire e rimuovere gli odori. Un’idea alternativa potrebbe essere quella di aggiungere al sale dei chiodi di garofano. La loro tipica profumazione intensa potrebbe infatti aiutare il sale nella sua missione.

Anche il detersivo per piatti per gli scarichi della cucina

Non i soliti aceto e bicarbonato per pulire e profumare gli scarichi, ma anche il detersivo piatti per la cucina. Se il nostro problema arrivasse dal lavandino della cucina, la causa potrebbe essere la permanenza nelle tubazioni di qualche avanzo. Ecco allora che una bella tazza di acqua bollente con un bicchiere di detersivo piatti farebbero da lubrificante. Gettiamo nello scarico e facciamo agire per una trentina di minuti, il detersivo e l’acqua dovrebbero portarsi via i detriti, profumando poi anche la zona incriminata.

