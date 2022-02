Tutti nell’armadio abbiamo almeno due o tre paia di jeans che utilizziamo praticamente sempre. Questo capo d’abbigliamento è comodo, pratico e cambiando solo le scarpe può diventare anche elegante. Insomma, i jeans dalla loro comparsa sul mercato hanno praticamente conquistato chiunque.

Proprio perché li usiamo così tanto è normale che dopo un po’ si rovinino o si restringano con i lavaggi. Oltre al classico orlo sfilacciato è molto probabile che il tessuto si assottigli intorno al cavallo. Ogni volta che ci sediamo e muoviamo i fianchi causiamo una normale frizione che lesiona il tessuto.

Ovviamente si può provare qualche rimedio per allargarli e rattopparli il più possibile per farli durare più a lungo. Ma inevitabilmente ad un certo punto ci tocca buttarli via.

Non solo borse e pantaloncini corti, ecco come riciclare i vecchi jeans che non mettiamo più con questa idea creativa

Prima però li trasformiamo in short da spiaggia ma non sappiamo che farcene della stoffa avanzata. Oggi invece vedremo come realizzare un comodissimo porta pranzo tanto bello da sembrare nuovo.

Occorrente per il progetto:

Un vecchio jeans;

una cintura in cuoio o scamosciata;

macchina da cucire;

colla a caldo.

Procedimento:

Se non abbiamo una macchina da cucire o non sappiamo utilizzarla possiamo procedere a mano. Incollando prima con la colla a caldo e poi imbastendo.

Prendiamo un jeans a gamba larga o normale. Tagliamo una delle due gambe all’altezza del ginocchio, questa sarà la nostra sacca. Giriamola al rovescio e prendiamo la cintura. Tagliamo la parte dov’è la fibbia di una lunghezza di circa 15 cm.

Infiliamo il pezzo di cintura tagliato dentro la gamba del pantalone esattamente a metà. La parte libera senza la fibbia deve combaciare con il bordo tagliato e fissiamola con due spilli. Cuciamo l’orlo dello spessore del piedino fissando anche la cintura che sarà la chiusura della sacca.

Ora pieghiamo il sacchetto per il lato lungo in modo che le cuciture verticali si trovino al centro del tessuto. Creiamo sulla base chiusa un rombo per dare un supporto alla base. Misuriamo 5 cm dalla punta di entrambi i triangoli e cuciamoli, tagliando via l’eccesso.

Come proseguire

Rigiriamo nel verso dritto, agganciamo alla fibbia il resto della cintura, ripieghiamo la stoffa superiore arrotolandola. Così avremo la misura per incollare il resto della cintura sul retro della sacca. Tagliamola nel punto desiderato e fissiamola con la colla a caldo. Incolliamo un altro pezzettino ad incrocio per rinforzarla. Finiamo incollando il resto della cintura sulla parte superiore per creare una maniglia. Ed ecco un porta pranzo originale e comodissimo.

Insomma, non solo borse e pantaloncini corti che abbiamo già in grandi quantità. In poche mosse possiamo riutilizzare un vecchio jeans, aiutare l’ambiente e divertirci. Tanti oggetti vecchi possono avere una seconda vita, basta solo un po’ di creatività e manualità. Anche un ombrello rotto può trasformarsi in un oggetto utile e pratico, oltre che a costo zero.

