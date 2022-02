I figli sono pezzi di cuore ed è proprio così.

Dal momento in cui sappiamo di essere in dolce attesa cambiano priorità, pensieri e preoccupazioni.

I timori, soprattutto se abbiamo a che fare con il primo figlio, sono sempre quelli.

Sarò all’altezza della situazione? Sarò in grado di assicurargli tutto ciò di cui ha bisogno?

Saprò prendermi cura di lui quando piangerà senza potermi spiegare che cos’ha?

Queste e tante altre sono le domande che affollano la mente di chi sta per diventare genitore.

Ad alcune di queste solo il tempo potrà dare risposte. Non esistono corsi per il mestiere di genitore e si può imparare strada facendo, anche sbagliando.

Ci sono, però, alcuni accorgimenti che possiamo seguire per assicurare al nostro bimbo salute e benessere.

Uno di questi è tenere bene a mente, ad esempio, la temperatura ideale della stanza dei bimbi, un dettaglio da non sottovalutare mai.

Accogliere al meglio il nostro bebè

Sono 9 mesi che ci prepariamo e il momento è arrivato.

Crediamo di aver preso proprio tutto e aver preparato adeguatamente la casa per accogliere al meglio il nostro bebè.

Ricordiamo, però, qui di seguito alcuni dettagli importanti in merito alla stanza del piccolo e al suo guardaroba.

Per quanto riguarda il lettino, questo dovrebbe essere preferibilmente in legno.

Se acquistiamo un lettino con le sponde rialzate, queste dovrebbero essere distanti dal materasso di almeno 60 centimetri.

Se le sponde del lettino sono a sbarre, assicuriamoci che queste tra di loro non distino più di 7 cm. Questo perché il bimbo potrebbe restarvi impigliato con un braccio o con una gamba e non riuscire a liberarsi.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, invece, ricordiamo che non è necessario “imbacuccare” il piccolino come molti credono.

In ogni caso, sia d’estate che d’inverno, preferiamo fibre naturali come cotone, lino, canapa e seta.

La temperatura ideale della stanza dei bimbi per garantirne salute e benessere sarebbe proprio questa secondo la scienza

E la temperatura della stanza?

Noi valutiamo il freddo o il caldo secondo criteri da adulti, eppure esiste una temperatura ideale che consentirebbe salute e benessere ai nostri bimbi.

A sostenerlo è proprio il Ministero della Salute.

La stanza del bambino dovrebbe essere sempre tra i 18 e i 20 gradi.

Sarebbe questa la temperatura perfetta per evitare rialzi termici eccessivi o raffreddamenti.

Sarebbe poi fondamentale garantire un buon ricircolo d’aria ed evitare di utilizzare prodotti che possano irritare le vie respiratorie.

Tra questi ricordiamo i profumatori per ambienti ed i prodotti per l’igiene.

Seguendo queste semplici ma importantissime regole potremmo così garantire un ambiente salubre al nostro “cucciolo”.

Non basterà per essere genitori dell’anno ma è sicuramente un buon inizio.

