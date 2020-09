Se sei abituato a scolare la pasta nel lavandino stai buttando un bene riciclabile.

Nel momento in cui vuotiamo la pentola nello scolapasta, pronti ad assaporare un saporito spaghetto un gustoso bucatino, gettiamo nel lavandino l’acqua della pasta. Le nostre nonne invece ci consigliavano di conservare l’acqua della bollitura. Se sei abituato a scolare la pasta nel lavandino stai buttando un bene riciclabile, di cui forse ignori tutti gli utilizzi. Ecco quindi che gli Esperti della nostra Redazione ti guidano e ti consigliano nel riciclo economico e gratuito dell’acqua della pasta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Il condimento

Chiunque sia appassionato di cucina e magari abbia fatto anche qualche corso per passione, sa che uno dei trucchi per mantenere al dente la pasta è unire al sugo un po’ di acqua della cottura. Un segreto che permette di inserire l’amido nel nostro condimento, aumentandone il sapore e permettendo alla pasta di non creare l’effetto colla.

Lavare le pentole unte

Ancora adesso nelle cucine dei ristoranti l’acqua della cottura, e qui parliamo di grandi quantità, viene riutilizzata direttamente per sgrassare le teglie più unte. Ricordiamoci di farlo anche noi a casa, posizionando sotto lo scolapasta, la pentola più unta e sporca della cucina. In modo assolutamente economico, gratuito ed efficace, risolveremo il problema della polizia e della disinfezione dello sporco più ostinato.

La pasta di sale

Se sei abituato a scolare la pasta nel lavandino stai buttando un bene riciclabile che puoi riutilizzare anche per gioco. Qualche nostro Lettore ricorderà forse tra i momenti belli della sua infanzia, quando con la mamma usavamo la pasta della bollitura per creare la pasta di sale. Allora infatti non c’erano i 1000 prodotti colorati e variegati per creare formine e creature, ma utilizzavamo la pasta di sale. Era un modo simpatico per aiutare la mamma in cucina e poi crearci le condizioni per giocare assieme.

Per un’ottima pasta e fagioli

Infine, se amate la pasta e fagioli, o, i mitici fagioli alla Bud Spencer e Terence Hill, ricordatevi di utilizzare l’acqua della pasta per rifinirne la cottura. Non solo aggiungerà un tocco di qualità alla vostra cottura, ma permetterà al vostro piatto di amalgamarsi meglio ai suoi ingredienti.

Approfondimento

Ecco i segreti per mangiare fuori bene risparmiando