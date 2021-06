Non hanno nulla da invidiare ai Caraibi le 3 spiagge di quest’isola mozzafiato

Ci sono luoghi da sogno che sono famosi in tutto il mondo perché ricordano dei veri e propri angoli di paradiso. Molti di questi sono lontani da noi, ma altri si trovano davvero a poche ore di viaggio. È il caso dell’isola di Maiorca. Questa incantevole isola delle Baleari, oltre ad essere la più grande dell’arcipelago, possiede spiagge paradisiache. Oggi la Redazione vuole fare conoscere ai Lettori le sue spiagge più belle ed imperdibili. Per questo motivo abbiamo selezionato le 3 spiagge più belle di Maiorca da vedere assolutamente almeno una volta nella vita.

Non hanno nulla da invidiare ai Caraibi le 3 spiagge di quest’isola mediterranea mozzafiato

Cala Mitjana è la prima spiaggia imperdibile di quest’isola. Si tratta di una piccola spiaggia che non supera i 30 metri di lunghezza ma è davvero incantevole.

È una spiaggia più isolata ed appartata perfetta per chi vuole rilassarsi lontano dalla folla. Tuttavia, per raggiungerla, dovremo faticare un po’ ma ne varrà la pena. Dovremo partire da Cala sa Nau e percorrere un sentiero leggermente tortuoso per circa 20 minuti.

Cala Agulla

La seconda spiaggia è Cala Agulla. Questa fa parte del Parco naturale Llevant e le acque su cui si affaccia sono ricche di sfumature tra l’azzurro e il turchese. Questa spiaggia è lunga circa 500 metri e possiede zone a libero accesso ed attrezzate.

È perfetta per una vacanza in famiglia perché le acque sono poco profonde e poco fredde. Per raggiungerla possiamo prendere l’autobus da Capdepera oppure andarci in automobile parcheggiando a 15 minuti dalla spiaggia.

Cala des Moro

L’ultima della nostra selezione ma non per bellezza è Cala des Moro. Si tratta di una spiaggia piccola, fatta di morbida sabbia bianca ed è sita in una caletta. Sebbene non disponga di servizi, purtroppo è sempre molto affollata proprio perché la sua bellezza disarmante richiama turisti durante tutto l’anno.

Questa spiaggia è incastonata tra scogliere, pini e cespugli. Le sue acque sono cristalline e il fondale sabbioso rende semplice immergersi e nuotare per scoprirne le sue bellezze.

Per raggiungere Cala des Moro dovremo parcheggiare l’automobile e percorrere il sentiero lungo circa un chilometro.

