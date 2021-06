Nell’ultimo weekend di giugno le spiagge sono state prese d’assalto dai turisti. Logicamente i gestori hanno dovuto apportare determinate modifiche per rispettare le indicazioni anti coronavirus. Infatti ora cambia decisamente la nostra vita in spiaggia a causa del virus invisibile.

I gestori dei lidi sono obbligati a far prenotare il posto in spiaggia, a rispettare un maggiore distanziamento tra gli ombrelloni, ad igienizzare lettini e tavolini prima di un nuovo affitto. Le novità per i turisti non sono finite perché nel contesto del rispetto delle norme di sicurezza, le spiagge italiane si stanno sempre più digitalizzando.

La tecnologia in spiaggia

Infatti come tante persone hanno potuto notare la prenotazione dell’ombrellone non avviene solo telefonicamente ma anche tramite il web.

In questo modo è più facile prevedere e gestire al meglio i flussi a fronte di una riduzione delle postazioni lettino e ombrellone nel rispetto del distanziamento. Infine, l’adozione di sistemi di pagamento innovativi e cashless come i POS mobili hanno chiuso il cerchio.

Gli italiani sempre più propensi ai pagamenti digitali

Ormai da quasi un anno e mezzo la pandemia del coronavirus ha stravolto le nostre abitudini. Gli italiani apprezzano di pagare in modo veloce, sicuro e senza correre rischi di infezione.

I dati dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, testimoniano come gli acquisti in modalità contactless sono saliti già lo scorso anno. Di conseguenza i pagamenti tramite smartphone o smartwatch, quest’anno segneranno sicuramente un rialzo.

Pagare fino a 50 euro

Solo nei posti più prestigiosi si corre il rischio di pagare per un ombrellone e due lettini oltre 50 euro. I turisti fino a questo importo non dovranno far passare la carta all’operatore in cassa oppure toccare il Pos per digitare il Pin.

Oramai il portafogli non serve più

Una delle paure più ricorrenti sulla spiaggia è quella di subire il furto del portafoglio contenente soldi contanti. Ora con la comodità di pagare elettronicamente effettivamente il turista non ha bisogno di portare liquidità dietro. Poi con il POS mobile, i lidi evitano le file agli ingressi perché comodamente il bagnante può pagare sotto l’ombrellone. Lo stesso dicasi per i pagamenti al ristorante della spiaggia. Perciò ora cambia decisamente la nostra vita in spiaggia a causa del virus invisibile

I vantaggi per i gestori dei lidi

Un aspetto che non tutti hanno notato è la facilità per i gestori di portare la contabilità. Infatti i pagamenti in digitale sono tutti tracciabili e non scappa nulla per la felicità del Fisco.