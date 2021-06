Nelle borse da spiaggia di una categoria particolare di lettori, non si troveranno mai giornali di enigmistica, romanzi rosa, riviste di gossip. La spiaggia, una terrazza assolata o semplicemente il divano del salotto sarà il luogo ideale per provare brividi anche durante la lunga estate calda. Parliamo degli amanti dei libri horror.

Gli irriducibili che non temono le forti emozioni, devono assolutamente prendere nota dei seguenti titoli e per qualche notte magari dormire con la luce accesa.

Nessun relax ma solo brividi anche in vacanza sotto l’ombrellone per gli amanti dell’horror

Cominciamo col presentarvi “L’incubo di Hill House”, di Shirley Jackson. Quante volte guardando un film horror ci siamo chiesti come mai i protagonisti non si dessero subito alla fuga ai primi segnali strani e inquietanti. In questo romanzo è presto spiegato. È la casa a guidare le mosse di Eleanor coinvolta suo malgrado in un inquietante esperimento paranormale dal professor Montague.

I canti di un sognatore morto, di Thomas Ligotti

Una raccolta di racconti che racchiude tutti gli ingredienti più classici delle storie horror. Non manca nulla: una città fantasma, manicomi abbandonati con gli spettri dei pazienti in preda alla follia, maschere di carnevale possedute. Nè possono mancare clown tristi e manichini che prendono vita. Non si rimane delusi dalla varietà di ambientazioni e dalla potenza delle immagini suggerite sapientemente dall’autore. Incubi assicurati.

La notte del drive-in, di Joe R. Lansdale

Il drive-in dovrebbe essere un piacevole luogo di svago. Non questo. Un’atmosfera sovrannaturale lo circonda e tiene in ostaggio i terrorizzati spettatori. Chi tenta la fuga muore orribilmente. Eppure qualcuno si accorge di un’oscurità forse peggiore al di fuori. Horror e mistero tengono incollati i lettori.

Il romanzo più enigmatico, il giro di vite, di Henry James

Una giovane e amorevole governante si prende cura dei due bambini protagonisti. Finché l’atmosfera non viene guastata dalla sinistra presenza di due servitori. Forse sono fantasmi. Forse sono i bambini a essere posseduti, forse si tratta solo della follia visionaria della governante stessa. L’autore disorienta di proposito lasciando il lettore col fiato sospeso.

