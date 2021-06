Estate significa vacanze, voglia di relax e di staccare la spina. L’Italia possiede luoghi che tutto il mondo ci invidia. Se vogliamo invece spostarci in un territorio straniero ma molto vicino a casa oggi la Redazione vuole consigliare un luogo davvero perfetto. Qui sarà possibile immergersi nella natura e godere di paesaggi magnifici. Scopriamo questa località unica nel suo genere e vediamo insieme le sue attrazioni principali.

Sembra di essere alle Maldive ma questa spettacolare penisola fatta di sabbia bianca e mare cristallino è a due passi dall’Italia

All’estremità settentrionale della Corsica, si trova una lunga penisola fatta di sentieri e strade costiere che offre panorami marittimi da sogno. Capo Corso è lunga ben 40 km e viene chiamata la “Corsica in miniatura”. Se siamo amanti delle passeggiate e delle escursioni dobbiamo partire alla scoperta del percorso dei doganieri. Si tratta di un sentiero lungo 19 chilometri che si chiama così perché un tempo era sorvegliato per contrastare gli sbarchi illegali.

È un sentiero tra terra e mare che ci permette di ammirare cale sabbiose, aspri promontori, ruderi e cappelle in stile romanico. È possibile dividere il percorso in due parti fermandosi e ripartendo da Barcaggio. In ogni caso, consigliamo di partire al mattino presto per non patire troppo il caldo. Partendo invece dal porto di Macinaggio, possiamo fare una gita in barca alla scoperta di paesaggi mozzafiato.

C’è tanto da ammirare

Potremo ammirare l’arcipelago di Finocchiarola che ospita un’importante colonia di gabbiani di rara specie. Se vogliamo trovarci di fronte a un panorama splendido dobbiamo fare un salto al Mulino Mattei. Qui è possibile parcheggiare e scoprire uno dei punti panoramici più belli dell’isola. Da qui potremo vedere il villaggio di Centuri, il deserto delle Agriate e l’isolotto di Capense. Capo Corso possiede moltissime spiagge sabbiose e splendide.

Quindi, se vogliamo concederci qualche ora di relax in riva al mare consigliamo la spiaggia Pietracorbara e la spiaggia di Barcaggio. Infine, la Redazione consiglia di fare una tappa a Patrimonio. Questo è un piccolo villaggio che si trova nell’estremità sud-occidentale di Capo Corso. Patrimonio è nota soprattutto per i suoi vigneti e i vini DOP.

