I mercati azionari sono giunti in un punto decisivo, e a parer nostro spartiacque: rialzo o ribasso? Lunedì scadrà l’ultimo setup annuale. In queste date o nella settimana in cui scadono, si formano con probabilità vicine al 90%: minimi/massimi, assoluti/relativi.

Procediamo per gradi.

Dopo un apertura in gap down, i mercati internazionali hanno ritracciato, chiudendo la giornata di contrattazione quasi sui minimi e ai seguenti prezzi:

Dax Future

12.489

Eurostoxx Future

3.388

Ftse Mib Future

20.860

S&P 500 Index

3.583,07.

Come andranno le Borse settimana prossima?

Dove potrebbero dirigersi i prezzi degli indici azionari da ora in poi?

In blu l’andamento delle Borse americane (correlate al 76% con le altre) fno al 14 ottobre, e in rosso la previsione fino alla fine dell’anno

Siamo in un punto, dove il setup annuale del 17 ottobre potrebbe far allineare previsione e grafico. Al precedente setup del 16 agosto, questo allineamento invece è venuto meno.

Come andranno le Borse settimana prossima?

Si attende un minimo nella giornata di lunedì prime ore di contrattazione, e poi un successivo rialzo fino a venerdì. Possibile ritracciamento intraday fra la chiusra di martedì e l’apertura di mercoledì, prime ore di contrattazione.

I livelli per capire con elevate probabilità la prossima direzione di breve

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.372. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.721.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.352. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.492.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 20.690. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 21.210.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.491. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.712.

Lunedì potrebbe essere decisivo per capire se parte o meno il rally natalizio, o se probabilmente si chiuderà l’anno sui minimi annuali.

