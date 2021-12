Tra gli acquisti natalizi e la moda che cambia, siamo sempre alla ricerca delle ultime tendenze. Compriamo per noi stessi e per gli altri e ci interroghiamo sempre se un determinato capo possa piacere o meno. Sicuramente un capo alla moda piace a tutti, soprattutto se oltre ad essere all’ultimo grido è anche a prova di freddo. Infatti, l’inverno è una delle stagioni preferite di milioni di italiani proprio perché non si vede l’ora di indossare un look caldo e soffice.

Per esempio, ritornano di moda queste tendenze anni ’40 e ’50 per fronteggiare il freddo ma con stile anche per le over 50. Infatti, chi l’ha detto che solo le 20enni e 30enni devono vestirsi alla moda? Esistono milioni di capi che valorizzano anche le 60enni, come questo cappotto chic e caldo adatto sia a 30 che a 60 anni.

Ma oltre al cappotto, ai maglioni, alle sciarpe e a tutte i capi che coniugano calore e moda, non possono mancare di certo gli accessori. Sono, infatti, loro che impreziosiscono ogni look e che fanno la differenza tra un outfit e un altro.

Gli accessori

Per esempio, non solo orecchini pendenti ma ecco gli accessori di tendenza che renderanno favolose anche le over 60 per le feste natalizie. Tra gli accessori, un’ossessione incontrollata è quella delle scarpe, per cui faremmo di tutto pur di averne un paio per ogni outfit.

Quelle che stanno facendo furore per il periodo invernale sono sicuramente gli stivali, che oltre a riscaldare il piede riscaldano anche caviglia e polpaccio. Poi ci sono quelli talmente lunghi che addirittura riescono a riscaldare anche fin sopra il ginocchio.

Insomma gli stivali, oltre ad essere chic e sensuali, sono anche utili per fronteggiare l’inverno. Eppure in questo periodo sono altre le scarpe di tendenza, altrettanto a prova di freddo, amate dalle nostre influencer preferite. Infatti non gli stivali, ma sono queste le scarpe che stanno spopolando tra le influencer e che stanno bene su tutto.

Long boot squadrati con plateau

Se seguiamo Chiara Ferragni, avremmo sicuramente notato un particolare. Indossa spesso dei long boot squadrati, ossia mezzi stivali che oltrepassano la caviglia, senza tacco ma con plateau alto di gomma che fa da cornice alla scarpa stessa.

La particolarità di queste scarpe sono la loro comodità perché sono basse ma con il plateau alto che risolve i problemi di schiena, il calore che trasmettono perché sono più strette verso la caviglia senza lasciar passare l’aria fredda, e ultima caratteristica? Sono la tendenza del momento.

Sono scarpe casual ma, abbinate ad accessori e capi un po’ più eleganti, staranno ugualmente benissimo. Infatti stanno bene proprio su tutto e le influencer le amano per tutti questi vantaggi.

È possibile trovarle non solo in una colorazione, ma anche con doppia colorazione. Inoltre, questo modello squadrato e con la gomma evidente è molto originale, al contrario dei classici stivali. Insomma, sono talmente sbarazzine che potrebbero essere un regalo perfetto anche per una donna over 50 o 60, non solo per le teenagers.