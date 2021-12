La bolletta del gas è una delle spese fisse che ogni famiglia si ritrova a dover sostenere. I rincari previsti per i prossimi mesi hanno già messo in allarme parecchie persone, che si chiedono come fare per poter risparmiare.

Una delle modalità fondamentali per risparmiare è certamente scegliere un’offerta conveniente, ma non è l’unica. È importante sapere, infatti, che ci sono altri fattori che incidono sul totale della bolletta. Poche persone, ad esempio, sanno che questi elettrodomestici consumano energia anche da spenti, compreso il caricabatterie sempre attaccato.

Oltre a questi, però, dovremmo controllare un elemento che molti di noi hanno in casa. Effettuare questo semplice controllo, infatti, potrebbe migliorare nettamente la situazione e farci risparmiare parecchio denaro.

Non è abbassando la temperatura del riscaldamento che risparmieremo sulla bolletta del gas ma controllando questo insospettabile elemento

Molti di noi sono convinti che il costo delle bollette dipenda totalmente da come utilizziamo gli elettrodomestici. Questo è vero, ma solo in parte.

Esistono, infatti, dei trucchetti per utilizzare gli elettrodomestici risparmiando parecchio denaro. Stiamo parlando, ad esempio, di queste 3 dritte utili per usare l’asciugatrice risparmiando parecchio denaro in bolletta. Oltre a questo, però, è importante effettuare alcuni controlli periodici su questo elemento che potremmo avere in casa. Stiamo parlando del camino.

Può causare una grave dispersione di calore

Forse in pochi lo sanno, ma la canna fumaria può favorire l’ingresso dell’aria fredda all’interno della casa. Ecco perché non è abbassando la temperatura del riscaldamento che risparmieremo sulla bolletta del gas ma controllando questo insospettabile elemento.

Per questo motivo, quindi, è fondamentale controllare di chiudere sempre la serranda quando il camino è spento, per aprirla solo quando quest’ultimo sarà acceso.

Un altro problema che causa un raffreddamento dell’aria di casa

La casa può impiegare molto tempo a scaldarsi anche per colpa di un altro problema, ovvero quello degli spifferi. È importante, infatti, cercare di azzerar totalmente gli spifferi, adottando alcune semplici accortezze.

Sostituire i serramenti vecchi, ad esempio, è un ottimo modo eliminare questo problema. Per farlo senza spendere grosse somme di denaro, si potrebbe accedere al Superbonus 110%, ovvero un incentivo finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici.

Attenzione a questo particolare che molti trascurano

Per evitare gli spifferi, dovremmo fare attenzione anche allo spazio presente sotto la porta d’ingresso. Da qui, spesso, entrano spiragli d’aria fredda, che possiamo bloccare utilizzando i cosiddetti “paraspifferi”.

Ne esistono di tutti i materiali e colori e possono adattarsi bene a qualsiasi arredamento. Facciamo attenzione, quindi, a questi particolari apparentemente superflui che possono rivelarsi davvero importantissimi.