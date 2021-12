Abbiamo fatto l’albero, addobbato casa, messo le luci nei balconi e attaccato gli adesivi alle finestre? Adesso non ci resta che concentrarci su di noi. Cosa metteremo per il giorno di Natale? Innanzitutto, ecco cosa avere nell’armadio per vestirsi bene anche a 50 anni per essere super chic e a prova di freddo.

Ma questi capi sono per la quotidianità. Piuttosto, nel giorno dove ci riuniamo con la famiglia e siamo sempre di corsa tra una pietanza e l’altra cosa metteremo? Sicuramente ancora non ci abbiamo pensato. Ecco perché il team di ProiezionidiBorsa è sempre pronto per consigliare delle chicche sulla moda per essere chic anche se non abbiamo tempo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Innanzitutto, non il classico rosso ma ecco le unghie briose che tutte stanno chiedendo all’estetista perfette per le feste natalizie. Infatti, se vogliamo essere impeccabili non dobbiamo trascurare nulla. Non solo l’abbigliamento, ma anche gli accessori sono molto importanti perché fanno la differenza. Quante volte abbiamo provato un vestito che non ci ispirava ed eravamo sul punto di non acquistarlo e poi lo abbiamo abbinato ad una cinta e ha preso un’immagine diversa?

Ecco perché sono fondamentali. Se vogliamo essere raffinate, non solo orecchini pendenti, ecco gli accessori di tendenza che renderanno favolose anche le over 60 per le feste natalizie.

Dagli orecchini alla borsa

Ameremo questi accessori sia a 20 che a 60 anni. Ce li ritroveremo ovunque perché sono proprio la tendenza di questo periodo. Consigliamo di fare un giretto per i negozi non solo per fare shopping, lo “sport” più amato dalle donne, ma anche per ammirare le vetrine scintillare letteralmente.

Sì, perché per il periodo natalizio vi è solo una parola d’ordine: brillare. La tendenza del Natale 2021 sono cristalli e paillettes, non solo per Capodanno, per cui ormai è un evergreen, ma anche per Natale. Altro che rosso!

Dunque, assisteremo all’esposizione in vetrina non soltanto dei capi sbrilluccicanti, ma anche degli accessori dello stesso genere. In più un tessuto che andrà fortissimo per Natale e per tutto l’inverno è il velluto, impareggiabile e intramontabile.

Non solo orecchini pendenti, ecco gli accessori di tendenza che renderanno favolose anche le over 60 per le feste natalizie

Come suggerisce la rivista di moda “Vogue”, gli accessori che non devono mancare e che conferiranno un tono chic al nostro look sono, oltre agli orecchini pendenti di strass, anche:

cerchietti di velluto impreziositi da cristalli e fiocchi;

scarpe di velluto “gioiello”;

borse impreziosite di cristalli;

foulard con fiocchi e brillantini;

bracciali a schiava con strass.

Approfondimento

Altro che vol au vent, ecco come stupiremo tutti per le feste con questi stuzzichini squisiti pronti in 3 minuti