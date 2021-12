Capita spesso di svegliarci durante la notte inquieti, oppure dormire agitati e di conseguenza affrontare la mattina di lavoro parecchio nervosi e poco riposati. Il più delle volte associamo le notti insonni allo stress, alle preoccupazioni quotidiane o ad una cena particolarmente sostanziosa e pesante. Anche un caffè di troppo, bevuto durante le ore pomeridiane, può essere causa di notti agitate e sogni incredibilmente turbolenti. Oggi però ci concentreremo sui colori di alcuni elementi fondamentali presenti in ogni nostra camera da letto. Oggetti che spesso si tende a scegliere in base alla fantasia o alla pura estetica, piuttosto che al loro cromatismo.

Quali colori sono da evitare e perché

I colori comunicano ed hanno un grande potere su di noi, anche se non ce ne rendiamo conto. Ci capita spesso di essere attratti da lenzuola con colori accesi e fantasie decisamente decorate. Posizionate nel nostro letto ci trasmettono una sensazione di allegria. Vediamo allora alcuni di questi colori: durante la notte le sfumature come il rosso, il giallo, l’arancione o il rosa, se estremamente sature, possono influenzare il nostro sonno. Questo succede perché l’occhio umano associa i colori caldi alla luce del sole. Infatti, i colori diurni e splendenti, stimolano il nostro cervello a compiere un’attività completamente slegata dal relax e dal riposo. Ma non c’è da preoccuparsi troppo. Basta guardare dentro i nostri armadi e scegliere con cura la coppia di lenzuola o il pigiama con colori decisamente più morbidi.

I colori che nelle nostre stanze da letto possono influenzare il riposo

Una volta ficcanasato dentro i nostri armadi, ecco che appare l’ispirazione giusta! Basterà trovare una coppia di lenzuola di un colore particolarmente chiaro e il gioco sarà fatto. L’azzurro tenue è un’ottima scelta, soprattutto perché richiama il cielo sereno. Un colore come la lavanda potrebbe invece richiamare nella nostra mente un profumo conosciuto e che, è risaputo, essere decisamente rilassante. L’indaco e il violetto ricordano, invece, un’atmosfera avvolgente tra oli essenziali e lettini da massaggio. Bene, questi sono i colori che nelle nostre stanze da letto possono influenzare il riposo. Tonalità particolarmente morbide alla vista che risultano poco stimolanti per le attività che portiamo avanti durante una giornata frenetica e sempre in movimento. Al contrario, però, potrebbero essere estremamente efficaci durante la notte, per garantirci quel tanto meritato riposo.

Un consiglio. Scegliamo con cura anche altri elementi di arredo. I colori di armadi e pareti, per esempio, non dovremo mai tinteggiarli di giallo, poiché potrebbe influenzare negativamente il nostro relax notturno. Sarà allora meglio il bianco classico, che di sicuro non andrà mai fuori moda.