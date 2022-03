Il doppio mento è un difetto fisico che affligge molte persone. Quando ci guardiamo allo specchio od osserviamo la nostra immagine in fotografia, subito lo notiamo. Si tratta di un difetto fisico piuttosto comune e democratico, riguarda infatti sia le donne che gli uomini. Sicuramente molto dipende dalla conformazione personale del volto. Ed ovviamente anche dal fatto di essere o meno in sovrappeso. In realtà, però, ci sono anche altre cause che portano alla formazione del doppio mento. E qui arriva una buona notizia. Stiamo infatti parlando di cause posturali che, come tali, possono quindi essere migliorate. Lo abbiamo già visto anche nel caso della pancia.

Ovviamente, se ci troviamo in un caso di sovrappeso, per prima cosa sarebbe bene cominciare un percorso di allenamento personalizzato in palestra seguiti da un personal trainer. A questo abbinare anche una dieta studiata da un nutrizionista. Tuttavia, anche i magri possono avere il doppio mento. Vediamo allora alcuni esercizi per migliorare il profilo.

Per ridurre il doppio mento in donne e uomini non la costosa chirurgia ma questi 7 semplici esercizi

La cosiddetta ginnastica facciale è stata messa a punto proprio per eliminare il doppio mento e tonificare i tessuti in questa zona molto critica. Gli esercizi che andremo a vedere permettono di ridurre quella tipica lassità della pelle. Sono esercizi semplici da fare a casa in qualsiasi momento della giornata. L’importante è eseguirli con costanza quotidianamente.

Iniziamo con una sorta di massaggio. Sollevare la testa tendendo i muscoli del collo e socchiudendo leggermente la bocca. Da questa posizione, appoggiare una mano sotto il doppio mento e, esercitando una sorta di pressione, ridiscendere lungo il collo tirandolo verso il basso. Il trattamento andrebbe eseguito per almeno 5 minuti consecutivi. Si potrebbe approfittare per applicare prodotti appositi. Ottimo ad esempio il burro di cacao, che è un buon elasticizzante, oppure l’olio di germe di grano, perché ricco di vitamina E, utilissima per tonificare la pelle.

Altri 3 semplicissimi esercizi

Proseguiamo ora con altri semplici esercizi che possiamo fare ovunque, anche al lavoro durante una pausa.

Seduti sulla sedia e con la schiena diritta, portare il capo all’indietro e deglutire minimo 5 volte.

Dopodiché, mantenendo la testa sempre all’indietro, ruotarla a destra e fare una pausa di 5 secondi. Riportare quindi la testa al centro e poi girarla verso sinistra e mantenere la posizione per altri 5 secondi. Ripetere l’esercizio per 3 serie complete.

Sempre da seduti, sollevare il mento e, lentamente, protendere la mandibola in avanti. Restare così per 3 secondi e poi rilassare. Ripetere 5 volte.

Proseguiamo con altri 3 esercizi

Far sì che il labbro inferiore si sovrapponga a quello superiore. Restare così per almeno 3 secondi e poi tornare in posizione normale. Ripetere 10 volte.

Ecco ora un esercizio “interno”. Premere la lingua contro le gengive interne dei denti in basso. Per un’ottima esecuzione, dovremo sentire i muscoli del collo che si distendono. Concludiamo il nostro workout facciale sempre con un esercizio “interno”. Dobbiamo spingere la lingua contro il palato e restare così per circa 10 secondi.

Abbiamo così visto cosa fare per ridurre il doppio mento. Niente di difficile né faticoso. L’importante è essere costanti e svolgere questi esercizi ogni giorno. Se possibile, anche più di una volta al giorno.

