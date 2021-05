Le vecchie valigie sono uno degli oggetti più fastidiosi che abbiamo in casa. Occupano molto posto e non sono facili da smaltire. Ma da oggi non sarà più così. Non faremo più il grave errore di buttare le vecchie valigie dopo aver scoperto questi fantastici trucchetti per riutilizzarle.

Creiamo una nuova casa per i nostri animali e per i nostri fiori

Due trucchetti molto fantasiosi per riciclare le vecchie valigie sono quelli di creare cucce per cani e gatti e vasi per i fiori. Mettiamo il cuscino preferito dal nostro amico a quattro zampe nella valigia e applichiamo quattro sostegni ai lati. Avrà una nuova casa estremamente elegante.

Chi ama i fiori può invece realizzare un originalissimo vaso. Come? Basterà applicare un telo resistente sul fondo della valigia e fissarlo con delle puntine ai lati. Mettiamo del terriccio e inseriamo i fiori. E il gioco è fatto. Meglio optare per piante grasse o che richiedono poca acqua. Così il nostro contenitore durerà più a lungo e non si rovinerà con l’annaffiatura.

Non faremo più il grave errore di buttare le vecchie valigie dopo aver scoperto questi fantastici trucchetti per riutilizzarle: arrediamo le nostre stanze

Le vecchie valigie possono trasformarsi facilmente in nuovi mobili dall’aspetto retrò. Incolliamo quattro sostegni agli angoli della valigia. Se è fatta di materiale resistente diventerà il nostro nuovo tavolino da salotto.

Trolley e valigie possono dare nuova vita anche alle pareti. Ci basterà attaccare al muro dei ganci di buona qualità e appoggiarle sopra aperte. A questo punto avremo tutti i nostri oggetti a vista e a portata di mano.

Se abbiamo a disposizione un vecchio baule in legno possiamo creare un mini frigo bar. Rivestiamo bene l’interno e mettiamo il ghiaccio. Diventeremo i re dei picnic estivi.

