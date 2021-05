Tutti in casa abbiamo delle tende che ormai sono da buttare. Questo pezzo di arredamento, infatti, se non appare nuovo e pulito, può rendere la nostra casa sciatta e sporca. Va bene cambiarle, ma cerchiamo di non cestinare le tende precedenti. Infatti, non dovremmo mai gettar via per nessuna ragione le tende vecchie o rovinate perché possono esserci davvero utili per risolvere questi problemi comunissimi! Soprattutto uno. Vediamo più nel dettaglio quale.

La voglia di conformismo ci ha abbandonato e vogliamo mostrarci agli altri originali e di tendenza

L’identità è davvero importantissima nella nostra società. E il sapersi distinguere è un valore aggiunto. Questo è un problema che affligge tanti che vorrebbero risultare originali ma non sanno come fare. Bene, un aiuto davvero sostanzioso può arrivare proprio dalle vecchie tende. Se ne abbiamo una di stoffa che pensavamo di buttare, fermiamoci subito! Questa potrà tornarci davvero utile nel nostro tentativo di creare un look fuori dal comune. Ecco come.

Creiamo un delizioso bracciale con una vecchia tenda

Una tenda strappata o rovinata può diventare un elegantissimo bracciale. Sembra incredibile, ma è proprio così. Ci basterà ritagliarne una striscia piuttosto sottile, prendendo le misure del nostro polso. Dopo aver cucito le due estremità, vedremo un gioiello davvero unico al nostro polso! Inoltre, per impreziosirlo, possiamo aggiungere dei ciondoli o degli accessori in generale, che lo renderanno ancora più vicino al nostro stile. In alternativa, potremo fare la stessa cosa creando una collanina. Sarebbe davvero interessante realizzarne una coordinata con il bracciale e vedere come si sposerebbero perfettamente con il nostro look!

Perciò, ora sappiamo che non dovremmo mai gettar via per nessuna ragione le tende vecchie o rovinate perché possono esserci davvero utili per risolvere questi problemi comunissimi!

Approfondimento

