La vera grandiosità di ricette di questo tipo consiste nella possibilità di prepararle anche il giorno prima.

Preparare un arrosto il giorno precedente consente alla carne di riposare e di non aprirsi durante il taglio. È addirittura possibile congelarlo in freezer dopo averlo preparato.

Chi pensa che questo sia solo un piatto delle feste sbaglia enormemente. Si tratta del vero re dei secondi, da preparare con tante salse e contorni diversi.

Addirittura, è possibile preparare un ottimo arrosto anche in pentola a pressione per velocizzare di molto la cottura. Succoso come una bistecca di maiale, quest’arrosto conquisterà davvero tutti.

Gli ingredienti da usare per la ricetta

Per la carne (12 porzioni):

un chilogrammo di fesa di vitello;

un etto di fontina;

un etto di speck;

40 grammi di noci già sgusciate;

una frittata di 3 uova;

30 grammi di Grana Padano grattugiato;

400 grammi di spinaci (anche surgelati);

uno spicchio di aglio;

300 millilitri di brodo;

mezzo calice di vino bianco;

peperoncino (facoltativo).

Per la salsa:

salvia, rosmarino e alloro a piacere;

una cipolla;

un aglio;

40 grammi di burro;

20 grammi di farina;

mezzo calice di vino bianco.

I primi passaggi fondamentali

Vediamo, dunque, quali sono i segreti per ottenere un arrosto di vitello morbido e che si sciolga in bocca. Occorrerà chiedere al macellaio di tagliare già la carne a libro. Iniziare rosolando gli spinaci in padella con olio e aglio. Condirli con il Grana una volta freddi.

Salare la carne, aggiungere lo speck e gli spinaci preparati. Poi, le noci tritate e del peperoncino.

Adagiare sopra anche la frittata e la fontina e arrotolare l’arrosto. Chiuderlo accuratamente con lo spago da cucina.

Per ottenere un arrosto di vitello morbido anche senza latte basta usare questo ripieno fantasioso e la sua salsa

A questo punto, rosolare la carne per qualche minuto in padella, insieme all’olio. Sfumare con il vino bianco e attendere che evapori. Collocare l’arrosto in una teglia per il forno e aggiungere il brodo. Cuocere in forno per circa 90 minuti a 170 gradi.

La salsa di accompagnamento al ripieno prende il nome di gravy.

Per prepararla, scaldare il burro in padella con gli odori, sfumare con il vino ed eliminare le erbe aromatiche.

Aggiungere la farina per farla tostare, fino a che diventerà del colore delle nocciole.

Aggiungere, poi, il brodo e cuocere fino alla giusta consistenza, salando il tutto.

Prima di servire, tagliare l’arrosto in fette spesse e adagiare la salsa proprio in corrispondenza del ripieno, per dare la giusta umidità alla frittata all’interno.

