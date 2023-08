Ecco come spendere meno soldi in vacanza per risparmiare pur non rinunciando alle ferie

Andare alle ferie permette di rilassarsi e riposarsi dopo un anno di lavoro. Non deve trasformarsi in un incubo legato alle spese in eccesso. Si può risparmiare anche andando in vacanza con qualche piccola accortezza.

Stiamo arrivando alla fine di questo caldissimo agosto. L’estate è agli sgoccioli ma non per questo tutti hanno già approfittato del loro momento di tranquillità. Per tante persone, infatti, le ferie sono un qualcosa che arriverá solamente con il mese di settembre. Mese preferito da molti per i prezzi relativamente più bassi rispetto ad agosto ma con tempo e temperature ancora clementi. Risparmiare per non rischiare di rimanere senza un centesimo alla fine della vacanza è un buon modo per divertirsi con consapevolezza. Oggi si cercherà di dare qualche consiglio al Lettore per permettergli di risparmiare anche in vacanza. Sicuramente una delle tecniche per risparmiare denaro in vacanza è muoversi per tempo e prenotare con anticipo le ferie.

Ecco come spendere meno soldi in vacanza

Chi non può fare a meno dei viaggi potrà prenotare con anticipo, se non gli alberghi, almeno i voli aerei. È provato che prenotare con molto anticipo, anche cinque o sei mesi prima quando possibile, ci farà risparmiare almeno un 30-40%. Un altro consiglio è quello di tenersi lontani dalle località più gettonate. Quando si vuole risparmiare è ovvio che un posto non vale l’altro. In alcuni Paesi stranieri il costo della vita è nettamente maggiore rispetto alla media italiana. Si sarà, inevitabilmente, spinti a spendere di più.

I pasti

Chi non rinuncia al mare e alle comodità potrà optare per localitá meno conosciute ma ugualmente belle. Molto cambierà anche da lido a lido, in alcuni si potrà spendere meno di 30 euro al giorno mentre per altri ce ne vorranno almeno 200. Inoltre, in spiaggia ci si potrà portare un pezzo di pizza o, in generale, un panino per pranzare in tranquillità senza spendere ulteriore denaro. Anche l’insalata può essere una buona alternativa per un pranzo veloce.

Su cosa risparmiare

Risparmio sembra essere la parola d’ordine per queste vacanze 2023. In molti hanno deciso di tagliare sulle escursioni guidate, di solito molto costose, optando per il fai da te. Molte gite, infatti, possono essere organizzate per conto proprio utilizzando i mezzi pubblici. Inoltre, fare la spesa invece di andare al ristorante almeno un paio di volte durante la vacanza permetterà di ridurre di molto i costi. Ovviamente sarebbe preferibile evitare le spese superflue legate a souvenir oltre che oggetti inutili che potremmo acquistare in qualsiasi altro posto. Ecco, quindi, come spendere meno soldi in vacanza.

