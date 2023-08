La seduta del 29 agosto è stata caratterizzata da un continuo rialzo con le quotazioni del Ftse Mib che si sono sempre mantenute sopra la parità, dall’inizio alla fine. In questo clima di euforia generali, tra le quaranta Blue Chip solo due hanno chiuso in territorio negativo. In questo contesto quali azioni hanno fatto perdere soldi in una seduta tutta al rialzo per il Ftse Mib? Le due azioni che hanno chiuso al ribasso vengono da storie molto diverse. Da una parte abbiamo Buzzi che da inizio anno con un rialzo di oltre il 55% è uno dei migliori titoli azionari del Ftse Mib. Dall’altra NEXI che con un ribasso di oltre il 10% è uno dei peggiori.

Per Buzzi la tendenza ribassista in corso potrebbe essere addirittura salutare: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 29 agosto a quota 27,98 €, in ribasso dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un lungo rialzo, allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista e si sta avvicinando al livello chiave in area 27,06 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Anche una chiusura giornaliera superiore a 28,09 € potrebbe essere un ottimo indizio di inversione rialzista.

Per una visione più ampia, valutazione sulla base dei fondamentali, raccomandazioni degli analisti, si rimanda a un precedente articolo.

Quali azioni hanno fatto perdere soldi? Tra queste non potevano mancare quelle NEXI: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEXI) hanno chiuso la seduta del 29 agosto a quota 6,602 €, in ribasso dello 0,60% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista, ma come si vede dal grafico le quotazioni hanno raggiunto il punto di inversione dove la probabilità che si possa assistere a un’inversione è molto elevata. Una svolta rialzista, anche solo per un rimbalzo, quindi, potrebbe essere molto probabile.