Se siamo stati alle prese con lavori in casa o ristrutturazioni, sappiamo che il dilemma più grande si pone al momento di scegliere i colori di pareti e pavimenti. Meglio puntare sul classico bianco? O magari sul tortora e grigio che vanno tanto di moda? Ma perché non essere più coraggiosi e sfoggiare uno splendido colore pastello? In nessuna stanza il dilemma è più agonizzante che in bagno. Molte case, specialmente quelle più vecchie, hanno un bagno di dimensioni ridotte e dobbiamo usare tutti i trucchi a nostra disposizione per farlo sembrare più grande.

Una delle regole che quasi tutti conoscono è che il bagno andrebbe pavimentato e dipinto con colori chiari. Ma è veramente così? In realtà, non è vero che i colori scuri rimpiccioliscono il bagno. Basta soltanto saperli usare con attenzione. Vediamo in che modo.

Non è vero che il pavimento scuro restringe gli spazi

Molti scelgono di pavimentare il bagno con materiali diversi rispetto al resto della casa. Ma è vero che per il bagno non sono adatti pavimenti scuri? In realtà non è così. Ciò che conta è l’armonia cromatica della stanza e la dimensione delle piastrelle. Ecco due consigli al riguardo: per far sembrare la stanza più grande è meglio scegliere piastrelle di dimensioni maggiori. Se vogliamo mettere in bagno un finto parquet in linoleum, con le piastrelle di forma allungata, disponiamole parallele alla parete più lunga. La stanza sembrerà più grande.

Non è vero che i colori scuri fanno sembrare il bagno più piccolo, ecco come utilizzarli per ingrandire la stanza

Oltre al pavimento, quali sono i consigli per far apparire più grande un bagno con colori scuri? Un’altra importante regola è di creare contrasti cromatici. Questo significa aggiungere tocchi di colore in punti strategici. Ad esempio: se il pavimento e le pareti sono scure, scegliamo degli asciugamani e degli accessori chiari. Non scegliamo invece tono su tono. Niente asciugamani beige se le pareti e il pavimento sono beige. Non temiamo neanche di aggiungere tocchi di colore. Ad esempio, il giallo e l’arancione stanno benissimo in un bagno dalle pareti grigio scuro. Se le pareti sono scure, scegliamo mensole di colore chiaro o uno specchio con cornice chiara.

L’illuminazione è il nostro asso nella manica

I colori scuri, dunque, non rendono il nostro bagno buio e tenebroso. Basta scegliere con attenzione lampade e lampadari. E qui c’è un segreto: non affidiamoci a una sola fonte di illuminazione. Nel bagno devono esserci molti strati di illuminazione. Installiamo quindi, oltre al lampadario sul soffitto, delle lampade a parete e ovviamente delle luci di cortesia vicino allo specchio. Più fonti di luci ci saranno, più il bagno sembrerà grande.

Ecco anche due consigli preziosissimi per recuperare spazio in un bagno di piccole dimensioni.