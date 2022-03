Forte ribasso dei mercati azionari iniziato intorno al nostro setup del 25 gennaio. Ma tutto in linea con le nostre previsioni decennali e con i nostri calcoli statistici che identificavano il primo biennio del decennio come una straordinaria opportunità di acquisto. In pieno panico, dove in questo momento i mercati perdono oltre il 4%, la nostra view rimane invariata:

come ogni crollo anche questo sarà un’opportunità per chi investe sui mercati di lungo termine.

I nostri calcoli statistici basati sulle serie storiche, dopo aver individuato la potenziale opportunità hanno definito una strategia ottimale, per portare gli eventi a proprio vantaggio.

Dopo un’attenta analisi delle serie storiche dal 1898 ad oggi, il risultato ottenuto è che la migliore strategia di investimento per lucrare sul pattern decennale, è stata quella che prevedeva acquisti nei primi 26/27 mesi del decennio. Acquisti che poi dovevano essere mantenuti in ottica di almeno 36/60 mesi fino a 120, ovvero per tutto il decennio.

A titolo di mero esercizio statistico, di seguito gli obiettivi di prezzo che potrebbero essere raggiunti dai principali listini azionari internazionali:

Dax Future

Ultimo prezzo 13.285

Obiettivo primo: 14.000

secondo: 12.746

terzo: 10.558.

Eurostoxx Future

Ultimo prezzo 3.618,5

Obiettivo primo: 3.760

secondo: 3.400

terzo: 2.700.

Ftse Mib Future

Ultimo prezzo 25.985

Obiettivo primo: 23.700

secondo: 21.100

terzo: 16.400

Nikkei 225

Ultimo prezzo 25.985,47

Obiettivo primo: 27.100

secondo: 25.500

terzo: 22.765

S&P 500 Index

Ultimo prezzo 4.363,50

Obiettivo primo: 4.340

secondo: 4.050

terzo: 3.600.

Precisiamo subito che il raggiungimento di un obiettivo di prezzo, non è un indicatore di inversione e quindi si potrebbe assistere a ulteriori forti ribassi.

In contesti del genere, dove il panico la fa da padrone, la raccomandazione è di prestare molta attenzione alle proprie strategie, ai proprio profili di investimento e soprattutto non si deve mai dimenticare che anche se qualche evento non si è verificato nella Storia, al peggio non c’è mai limite.

Quali sono i prossimi turning point temporali attesi?

7, 9, 17 e 28. A cavallo di essi potrebbero formarsi minimi/massimi, assoluti/relativi. La data più importante del mese sarà il 28 marzo.

Ogni giorno questa view verrà aggiornata e monitorata nel nostro punto quotidiano sui mercati.