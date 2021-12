Il bagno è certamente uno degli ambienti della casa più difficili da arredare. Conciliare praticità, comodità, ma anche estetica e igiene non è un’impresa facile. Per questo, spesso l’arredamento passa in secondo piano, e preferiamo concentrarci sugli aspetti pratici. Ma La comodità non deve per forza essere a discapito dell’estetica. Esistono dei semplici trucchetti utilissimi che migliorano l’aspetto del nostro bagno e lo rendono anche più comodo e utile. Vediamo due consigli per rinnovare il nostro bagno con poca spesa e poche mosse, e ottenere risultati eccellenti.

Bastano questi due trucchetti semplicissimi per far sembrare il nostro bagno molto più arioso e spazioso

Non occorre investire cifre esorbitanti per rinnovare il nostro bagno. Bastano pochi semplici trucchetti per trasformare un bagno che sembra uno sgabuzzino in un ambiente arioso, luminoso e accogliente. Bastano questi due trucchetti semplicissimi per far sembrare il nostro bagno molto più arioso e spazioso.

Uno specchio formato maxi fa sembrare l’ambiente più grande

Il primo passo per rinnovare il bagno in maniera efficace è quello di investire in uno specchio di dimensioni maxi. Qualcosa di semplice, dal design pulito, senza cornici che rischiano di appesantirlo.

Appendere uno specchio in un ambiente di dimensioni ridotte è un classico trucco che i designer di interni utilizzano per far sembrare la stanza più grande, più luminosa e ariosa.

In bagno, lo specchio ci aiuterà non soltanto a migliorare l’arredamento, ma sarà anche molto semplice da pulire, ed è quindi una superficie igienica. Un trucchetto per non far appannare lo specchio quando facciamo la doccia: basta un po’ di schiuma da barba da spalmare sulla superficie.

Una mensola sopra la porta farà miracoli per eliminare gli oggetti che non trovano mai posto

Il bagno diventa spesso un buco nero e un ricettacolo di tutti quegli oggettini che non hanno mai un posto definito in casa. Forcine, elastici, confezioni di detersivi, medicine, etc. Tutti questi oggetti non fanno che ridurre lo spazio a disposizione, e fanno sembrare il nostro bagno ancora più piccolo. Eliminiamo questo problema fissando una comodissima mensola direttamente sopra la porta.

Questo è il punto migliore per appendere una mensola perché non si vede quando entriamo nel bagno. Lontano dagli occhi, la mensola non si aggiungerà al “peso visivo” dell’ambiente. Ci aiuterà quindi a far sembrare il nostro bagno molto più arioso e spazioso. Un altro trucco è quello di appendere dei ganci per gli asciugamani dietro la porta, in modo da tenerli a portata di mano ma non in vista.

