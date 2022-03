Per rimediare in fretta al pranzo o alla cena ecco 3 velocissime ricette con la ricotta

Quando torniamo a casa e abbiamo i minuti contati per preparare un pasto che possa soddisfare tutti la soluzione non è mai semplice, almeno in apparenza. Già, perché non serve né un’infinità di tempo e nemmeno ingredienti particolarmente pregiati per un piatto eccezionale.

Oggi, infatti, vedremo che per rimediare in fretta al pranzo o alla cena basta un formaggio alleato delle preparazioni semplici e gustose: la ricotta.

Questa può essere di vacca, di capra, di pecora o di bufala ed ognuna ha una sfumatura di gusto più o meno marcata. Di seguito forniremo delle ricette veloci utili per antipasti, primi e dolci.

Ottime al forno

Se abbiamo la necessità di preparare un piatto veloce ma che allo stesso modo risulti leggero, elegante e pratico, non c’è nulla di meglio delle polpette. In questo caso procederemo a realizzare delle ottime polpette di ricotta in forno. Per farlo dovremo mischiare in un contenitore della ricotta di vacca, del parmigiano, un uovo, del pangrattato ed un pizzico di zafferano. Questa raffinata spezia darà un profumo ed un sapore elegantissimo alle nostre polpette. Mescoliamo energicamente il tutto fino a quando non avremo ottenuto un composto omogeneo dal quale ricaveremo delle piccole sfere. Passiamo le nostre polpette nel pangrattato per poi disporle su una placca coperta con carta forno. Mettiamo le polpette nel forno preriscaldato a 180° per 20 minuti. Un ottimo antipasto da gustare con una bollicina ben fredda.

Il primo da mille e una notte

Sui primi piatti possiamo dare libero sfogo alla fantasia se a nostra disposizione abbiamo della ricotta. In passato, ad esempio avevamo proposto una ricetta con la ricotta per sbalordire gli ospiti senza sporcare nemmeno una padella. In alternativa la ricotta diventa perfetta se dobbiamo preparare un piatto per molte persone con la pasta alla pecorara. Questa è una variante della pasta alla gricia di origine romana. Per prepararla dovremo cuocere il guanciale fino a renderlo croccante e mettere da parte. In un contenitore metteremo la ricotta, del pecorino, del pepe e il grasso del guanciale per poi mescolare il tutto. In pochi minuti avremo ottenuto una salsa gustosissima che renderà la pasta sempre cremosa.

Per rimediare in fretta al pranzo o alla cena ecco x velocissime ricette con la ricotta

Infine, la ricotta è la gioia di chi ama i dolci ma ha poco tempo per prepararli. Grazie alla ricotta possiamo ottenere una variante della cheesecake da preparare in un minuto. Basterà mescolare dello zucchero e delle gocce di cioccolato alla ricotta ed alternarli in un bicchiere a strati di biscotti integrali sbriciolati. Veloce, leggero e davvero delizioso.

Lettura consigliata

Per sbalordire gli ospiti non servono lasagne e cannelloni ma questo primo piatto cremoso meglio del risotto