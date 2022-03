L’età che avanza può lasciare segni indelebili sul corpo di una donna. Oltre alle odiatissime rughe e alle occhiaie, ciò che proprio si fatica a sopportare sono i capelli bianchi. Guardarli ogni giorno allo specchio ci ricorda che non siamo più ragazzini e che il tempo sta passando rapidamente.

Per rendere la canizie un po’ più piacevole esistono pur sempre dei tagli alla moda che la possono valorizzare. Ma per molte resta in ogni caso un problema da risolvere. Per restituire colore e vitalità alla nostra chioma, potremmo pensare a 3 soluzioni efficaci per coprire i capelli bianchi.

Sono rimedi effettuati con prodotti naturali che non rischieranno di rovinare il cuoio, specifici per varie colorazioni. Vediamoli nelle prossime righe, con i consigli su come applicarli correttamente.

Occhio alla tinta

Chi è in cerca di una scorciatoia che restituisca ai propri capelli il colore perduto e nasconda la canizie, opta di solito per la classica tinta. Questa potrebbe essere una soluzione più semplice, ma a rischio effetti collaterali.

I prodotti commerciali troppo aggressivi potrebbero a lungo andare indebolire la chioma. Si parlerebbe soprattutto delle tinte permanenti, che potrebbero offrire un vantaggio solamente apparente. Infatti, alcune di queste, sebbene si fissino per molto tempo in testa, potrebbero rivelarsi dannose in caso di capelli sfibrati e deboli.

Inoltre, prima dell’acquisto sarebbe bene leggere attentamente quanto riportato sulla confezione. Alcuni tra gli ingredienti contenuti potrebbero causare allergie. Molti, per esempio, preferiscono le soluzioni senza ammoniaca.

3 soluzioni efficaci per coprire i capelli bianchi senza tinte aggressive che regalano un effetto biondo o castano invidiabile

Se non ce la sentiamo di rischiare la salute della chioma con qualche prodotto commerciale poco affidabile, potremmo provare con qualcosa di più naturale. Chi ha un colore di capelli scuro o tendente al ramato, potrebbe sfruttare un impacco a base di caffè.

Ne prepariamo una tazza con la nostra moka, poi lo aggiungiamo a un po’ di balsamo per capelli e mescoliamo il tutto. Dopo aver ottenuto un impasto cremoso e omogeneo, lo applichiamo con le mani sulle zone interessate. Aspettiamo che agisca, poi sciacquiamo bene e ci facciamo lo shampoo.

Per riacquistare il biondo perduto, invece, potremmo tentare con l’amido delle patate. Ne togliamo la buccia a un paio, poi facciamo bollire quest’ultima in un pentolino con 1 litro di acqua. Dopo circa 20 minuti spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. Per finire filtriamo la soluzione e la versiamo sulla chioma. Anche se non dovesse nascondere totalmente la canizie, almeno dovrebbe servire a ridare lucentezza al nostro biondo. In alternativa, anche un impacco a base di camomilla sembrerebbe efficace in questi casi.

Un ultimo rimedio per capelli castani o neri è il mallo di noce. Basta recarsi in erboristeria e acquistare l’apposito prodotto da usare come una tinta. La durata effettiva dovrebbe dipendere dalla capacità del capello di assorbire il prodotto.