Con un rialzo di oltre il 20% il titolo MeglioQuesto si è classificato al secondo posto tra i migliori titoli di Piazza Affari. Nella sua breve vita borsistica, il titolo è stato quotato a Piazza Affari a giugno 2021, mai aveva sperimentato un rialzo così importante.

Ciò vuol dire che l’eccezionale segnale rialzista sul titolo MeglioQuesto potrebbe preludere a guadagni interessanti per le prossime settimane?

A guardare il grafico potrebbero esserci tutti i presupposti. È stata rotta al rialzo, infatti, la forte resistenza in area 2,86 euro (I obiettivo di prezzo), il BottomHunter ha dato un segnale di acquisto, lo Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto non confermato al 100%.

A questo punto, quindi, potrebbe essere molto probabile una continuazione del rialzo fino al prossimo obiettivo di prezzo in area 3,42 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 3,98 euro.

Lo scenario rialzista potrebbe venire meno nel caso di chiusure settimanali inferiori a 2,86 euro. In questo caso il titolo potrebbe tornare in area 2 euro.

La valutazione del titolo MeglioQuesto

Qualunque sia la metrica utilizza per analizzare in maniera classica i dati di bilancio, il titolo risulta essere sopravvalutato. Se, invece, si guarda al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, le azioni MeglioQuesto risultano essere sottovalutate del 30% circa.

Un punto di forza della società, però, è legato alle sue prospettive di crescita. Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Per i prossimi tre anni, infatti, la crescita media annua degli utili è attesa essere del 26%.

Secondo quanto riportato su riviste specializzare, il consenso degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

L’eccezionale segnale rialzista sul titolo MeglioQuesto potrebbe preludere a guadagni interessanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo MeglioQuesto (MIL:1CALL) ha chiuso la seduta del 25 marzo a quota 3,000 euro, in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Si conferma il detto non c’è 2 senza 3 e il Ftse Mib Future chiude la settimana ancora al rialzo, ma senza molta convinzione