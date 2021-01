Tutti sappiamo che quando ci rechiamo al supermercato, le nostre scelte di prodotti vengono influenzate da attente strategie di marketing. Il modo in cui sono disposti i prodotti, l’ordine delle corsie, i dolciumi vicino alle casse. Persino la musica e gli odori sono pensati per spingerci a spendere più di quello che vorremmo. Spesso torniamo a casa con prodotti che in realtà non ci servivano, ma che sul momento sembravano una buona idea.

Ma noi adulti non siamo i soli a cadere nella trappola delle geniali strategie di marketing. I supermercati manipolano anche i bambini con questo trucco per convincerci a spendere di più per loro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

I prodotti più allettanti sono ad altezza bambino

La prossima volta che andiamo al supermercato, facciamo attenzione a notare dove sono esposti i prodotti che fanno più gola ai bambini. Giocattoli, dolciumi, caramelle, ovetti di cioccolato, e una grande varietà di altri oggetti colorati e curiosi, sono spesso disposti esattamente all’altezza degli occhi dei bambini.

Proprio così: i prodotti più colorati e golosi solitamente non sono disposti ad altezza adulto. Bensì ad altezza bambino. Questo proprio per fare in modo che i bambini li notino e insistano con i genitori per acquistarli. Ecco come i supermercati manipolano anche i bambini con questo trucco per convincerci a spendere di più per loro.

Trasformiamo la spesa in una caccia al tesoro

Non sempre possiamo lasciare i bambini a casa quando andiamo a fare la spesa. A volte dobbiamo portarli con noi al supermercato. Tuttavia, esiste un trucco per evitare che cadano vittima della manipolazione messa in atto dalle strategie di marketing. Dobbiamo distrarre la loro attenzione e trasformare la spesa in un gioco.

Facciamo così: prepariamo a casa una lista della spesa e quando arriviamo al supermercato, diamo ai bambini la missione di aiutarci a trovare gli articoli che stiamo cercando. Ma solo quelli. Trasformeremo così la spesa in una caccia al tesoro e i bambini saranno talmente coinvolti dal gioco, che non insisteranno per acquistare oggetti non necessari. Il trucco sta appunto nel distrarli, in modo che non cadano vittima di manipolazione.

Ma attenzione: anche noi cadiamo vittima dei trucchi dei supermercati, come questo, di cui molti non sono consapevoli.