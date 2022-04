A chi non è mai capitato di tornare a casa dopo una visita al supermercato e accorgersi di aver speso molto più del previsto? Spesso portiamo a casa una marea di prodotti inutili che in realtà non avevamo affatto intenzione di acquistare, oppure versioni molto costose di prodotti per cui avremmo potuto spendere meno. Ma questo non è un caso. È il risultato di una strategia ben precisa da parte dei supermercati, il cui obiettivo è, ovviamente, persuadere i clienti a spendere il più possibile.

Sono molti i trucchi usati dai supermercati per farci sborsare più soldi. Tra i più famosi vi sono le offerte 3×2, o i così detti prodotti civetta, che servono per attirare il cliente nel supermercato con la speranza che acquisti altri prodotti una volta dentro.

Ma c’è un altro trucco che molti non conoscono o a cui non fanno caso e che in realtà risulta tra i più efficaci. Vediamo quale.

I prodotti vengono esposti in posizione strategica

La disposizione dei prodotti sugli scaffali non è affatto casuale. Innanzitutto, i prodotti essenziali, che tutti dobbiamo acquistare, sono di solito collocati nella parte del supermercato più lontana dall’entrata. In questo modo il cliente deve percorrere tutte le corsie per raggiungerli ed è più probabile che acquisti altri prodotti nel frattempo.

Ma anche all’interno del singolo scaffale la disposizione dei prodotti non è affatto casuale.

I supermercati ci manipolano con un semplicissimo trucchetto per farci spendere di più, ma possiamo resistere in questo modo

Il trucchetto più semplice con cui veniamo manipolati all’interno del supermercato è la posizione dei prodotti sugli scaffali. I prodotti più costosi sono messi ad altezza occhi. Quelli meno cari sono invece più in alto o più in basso. Dato che la nostra attenzione è catturata più facilmente da ciò che è ad altezza occhi, questo rende più probabile l’acquisto di prodotti più costosi. Ma fortunatamente esiste un modo molto semplice per difendersi da questa subdola manipolazione.

Non entriamo mai in un supermercato senza la lista della spesa

Per non cadere preda della manipolazione psicologica dei supermercati dobbiamo avere una ferrea forza di volontà. Facciamo una lista ben precisa prima di uscire a fare la spesa e limitiamoci assolutamente a quei prodotti. Non girovaghiamo nel supermercato alla ricerca di qualcosa che ci ispiri. Prima di acquistare un prodotto, guardiamo bene sia in alto che in basso, per assicurarci che non ce ne sia una versione più economica disponibile. I supermercati ci manipolano in maniera molto semplice, ma noi possiamo difenderci prestando la massima attenzione ai nostri acquisti.

Lettura consigliata

Costano pochissimo al supermercato ma sono una miniera di Omega3 e aiutano ad abbassare il colesterolo