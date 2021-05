Se la nostra pianta è in difficoltà dal punto di vista della salute ce lo può mostrare in molteplici modi. Potrebbe, infatti avere bisogno di minerali e, nello specifico di uno o più di essi. Non è solo dal suo colore che la pianta ci fa capire che sta soffrendo ma anche da tutte queste manifestazioni che dobbiamo imparare a conoscere. Vediamo assieme ai nostri Esperti quali sono i sintomi di una pianta malata e come possiamo intervenire per salvarla.

Una delle carenze più comuni in assoluto

Se la nostra pianta presenta delle foglie particolarmente pallide, se ne perde in continuazione, allora vuol dire che soffre di carenza di magnesio. Questo minerale è fondamentale per la clorofilla ed è in grado di equilibrare molte delle sostanze nutritive della pianta. Quando ci accorgiamo che le foglie perdono colore e cadono troppo, la causa più comune potrebbe essere proprio nella mancanza di magnesio. Ma, allo stesso modo, anche lo zinco, quando non è sufficiente nella pianta, denota la stessa situazione.

Se invece le foglie sono troppo scure

Non è solo dal suo colore che la pianta ci fa capire che sta soffrendo ma anche da tutte queste manifestazioni che dobbiamo imparare a conoscere. Anche, quando ci accorgiamo che le foglie sono stranamente scure. In maniera particolare, quelle più giovani che, oltre a cambiare colore, si arrotolano su se stesse, contorcendosi. In questo caso, la nostra pianta ci sta comunicando che fatica a respirare. E, questo potrebbe accadere per la difficoltà nella fotosintesi, causata dalla mancanza di rame. Non è una situazione molto comune, ma quando accade dobbiamo intervenire velocemente con un integratore per evitare che la pianta muoia.

Quando la foglia fa il bordo marrone

Caso invece abbastanza comune, quando le foglie manifestano una specie di cornice marrone che parte dal bordo e arriva sino alla punta. Ecco il caso in cui alla nostra pianta manca il fosforo. Non disperiamo perché in vendita troviamo, così come accade per noi, degli integratori specifici in grado di ricostituire la nostra pianta e riportarla alla sua bellezza originale.

