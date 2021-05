Che belle le cucine di una volta che duravano quanto un matrimonio. Era il primo passo della futura coppia di sposi: quello di acquistare una cucina bella, solida e che potesse durare nel tempo. “La più amata dagli italiani”, recitava un vecchio e fortunato slogan. Forse i nostri Lettori non lo sanno, ma ancora oggi molti ricchi magnati internazionali ordinano le cucine italiane per le loro ville in giro per il mondo. Spesso accompagnate dal marmo di Verona o di Carrara, i più pregiati della terra. Ma potrebbe essere giunto il momento di intervenire sul piano top della nostra cucina scegliendo delle alternative eccellenti senza spendere una follia. Vediamo qualche suggerimento della nostra Redazione.

Un vero e proprio microambiente nell’ambiente

Se lo spazio di casa ce lo permette, al di là dei costi e degli investimenti, il piano top della cucina negli ultimi anni è diventato un vero e proprio un ambiente nell’ambiente. Complice anche la presenza dei maschietti, sempre più portati alla cucina, il piano top è una delle superfici più utilizzate di casa. E, quindi maggiormente esposte all’usura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Potrebbe essere giunto il momento di intervenire sul piano top della nostra cucina scegliendo delle alternative eccellenti senza spendere una follia. Questo, perché, oltre al materiale di cui è fatto, è fondamentale il suo colore. Potremmo infatti anche decidere di cambiare il piano della cucina, abbinandolo magari alla ritinteggiatura dei locali. Con due soli interventi, di cui magari la pittura fatta da noi, ci sembrerà letteralmente di aver cambiato la cucina.

Cambiare del tutto o rivestire il nostro piano

Lanciamo subito ai nostri Lettori un suggerimento che forse non conoscono. Prima di pensare di sostituirlo completamente, dobbiamo sapere che esistono in commercio anche dei rivestimenti da mettere sopra al piano. Con cifre davvero contenute, rifaremo il look di questa superficie molto utilizzata. Se, invece desideriamo sostituirlo completamente, sarebbe meglio affidarsi a degli esperti.

Facendo più preventivi e scegliendo quello a noi più consono. Un grandissimo errore che potremmo fare sostituendo il piano noi stessi, senza esperienza sarebbe quello di non incastrarlo alla perfezione. Sbagliare questo montaggio, significherebbe esporre il piano e le superfici circostanti al rischio di infiltrazioni d’acqua. Cosa che potrebbe andare a colpire anche tutti gli elettrodomestici posti vicino. Risparmiare sulla manodopera per poi riacquistare gli elettrodomestici: una pessima idea.

Approfondimento

Uno straordinario poker di piante in grado di attirare fortuna, salute e ogni tipo di bene sulla casa di chi le acquista e le nutre con amore