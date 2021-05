Negli ultimi mesi molti di noi si sono dedicati alla preparazione di pane e pizza in casa. Alcuni hanno scelto il lievito madre per l’impasto. Altri hanno preferito il lievito di birra. In pochi però, hanno preparato il licoli. E proprio grazie a questa incredibile ricetta avremo un lievito per la pizza che durerà mesi in frigorifero.

Cos’è il licoli e gli ingredienti per preparalo

Il licoli è un impasto ad alta idratazione e si distingue dal lievito madre per la caratteristica di essere liquido. E proprio per questa sua peculiarità non necessita di essere idratato più volte a settimana. Ci basterà bagnarlo una volta ogni quindici giorni e avremo una base per pane e pizza a lunghissima durata.

Per preparare il licoli servono molta pazienza e pochi ingredienti. Muniamoci di acqua, farina manitoba e di uno yogurt magro. Sarà proprio quest’ultimo a far partire il processo di fermentazione. In alternativa possiamo utilizzare un frutto o del miele come starter.

Grazie a questa incredibile ricetta avremo un lievito per la pizza che durerà mesi in frigorifero: la preparazione

Prendiamo un recipiente di vetro e mescoliamo acqua, farina e yogurt. Copriamo con un fazzoletto o un foglio di carta da forno e lasciamo riposare in frigo per tre giorni.

Trascorse settantadue ore, filtriamo l’acqua e aggiungiamo ancora una volta la stessa quantità di farina e acqua. Vanno bene anche 30 grammi di ciascuna. Rendiamo il composto omogeneo e ripetiamo lo stesso processo di conservazione per altre ventiquattro ore.

Adesso possiamo procedere con i rinfreschi. Preleviamo 30 grammi di lievito e mettiamolo in un nuovo contenitore. Al composto aggiungiamo la stessa quantità di acqua e di farina. Sbattiamo energicamente il tutto e ripetiamo l’operazione ogni dodici ore per i tre giorni successivi.

Ogni volta vedremo il nostro lievito crescere e produrre una schiuma in superficie. Quando la schiuma si formerà nel giro di tre ore la nostra base per la pizza sarà pronta.

Una volta “maturato” il licoli resisterà per qualche mese e richiederà un rinfresco ogni quindici giorni.

