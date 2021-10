Non è possibile non sapere che questi sono i migliori regali da fare per Halloween

La celebrazione della notte di Halloween è ormai alle porte. Festa pagana per eccellenza per il popolo celtico nell’antichità, oggi è considerato uno dei giorni più particolari dell’anno in gran parte del Mondo. Nella tradizione americana è entrata prepotentemente all’inizio del 1800, portata dalla folta comunità irlandese. La zucca ne è diventata il suo simbolo nel 1837, quando venne intagliata per la prima volta.

Nel nostro Paese, la festa, di pura matrice commerciale, è arrivata negli ultimi anni, soppiantando la festività cristiana di Ognissanti. Il primo di novembre, nella tradizione cattolica, si commemorano tutti i defunti. Si è soliti recarsi nei cimiteri per ricordare i nostri cari che non ci sono più. Oggi, però, tutto questo sta lentamente scemando. Tanti monumenti funebri sono lasciati a loro stessi, i giovani stanno abbandonando la tradizione di “andare a trovare i morti” al cimitero.

Ci si concentra sulla notte precedente la festività, che è diventata un cult per party in maschera o a tema, dove ci si inizia anche a scambiare piccoli regali. Quale presente portare in questa occasione? Andiamo a proporre alcune simpatiche idee.

Carino e utile potrebbe essere un mattarello decorato con zucche, pipistrelli e fantasmini. Potremmo regalarlo a chi ama fare i dolci, a chi sa come preparare dei super biscotti allo zafferano da gustare nella magica notte di Halloween. Uniremmo quindi la particolarità dell’oggetto alla sua effettiva utilità.

Un altro pensiero carino potrebbe essere quello di regalare una piantina grassa dentro a una piccola zucca di ceramica o resina. Basterebbe riempire con un paio di cucchiaini di terriccio la cavità della zucca e riporvi una piantina grassa o, in alternativa, anche una piccola aloe. Con pochissimi euro, otterremmo un effetto davvero simpatico e colorato.

Un altro regalino semplice potrebbe essere un segnalibro a forma di strega stilizzata. I suoi piedi spunterebbero fuori dalle pagine del nostro libro aiutandoci nel ritrovare il segno. Potremmo anche pensare di produrlo artigianalmente, procurandoci un cartoncino solido, disegnando la sagoma della strega e ritagliandola. Questo potrebbe anche essere un lavoretto da proporre ai nostri bambini.

Consigli finali

Un altro consiglio, destinato ai genitori o agli zii, è di regalare ai propri figli un pop it con la tradizionale forma della zucca. Lo abbiamo già visto in scopriamo qual è il coloratissimo gioco che spopola in autunno tra i bambini. Adesso lo confermiamo come simpatica idea regalo anche per la notte del 31 ottobre.

Non è possibile non sapere che questi sono i migliori regali da fare per Halloween, termina con un ultimo consiglio. Una candela profumata a forma di zucca, magari fluorescente, per illuminare una delle notti più attese dell’anno.