Può anche capitare di ritrovarci col frigorifero vuoto. Lista della spesa pronta sul tavolo, ma per tanti motivi non riusciamo ad andare al supermercato. Rientrano tutti i familiari per la cena e ci rimangono poche soluzioni: andare a mangiare fuori oppure ordinare qualcosa da asporto. Ma se ci ritroviamo senza idee e col frigo vuoto ecco un piatto unico eccezionale con soli 5 ingredienti. Solitamente non mancano mai nelle case, perché fanno parte non solo della nostra dieta, ma anche della nostra cultura. Giriamo ai nostri Lettori questa ricetta semplice ma gustosa.

Cambia il nome ma non la sostanza di questa ricetta gustosa

Qualcuno potrebbe chiamarlo sformato, qualcun altro, torta salata, altri con curiosi nomi stranieri. Noi ci atteniamo la ricetta originale che lo definisce un semplicissimo sformato di patate. Teoricamente un secondo piatto, ma che in base alla farcitura più o meno ricca, potrebbe anche diventare un piatto unico. La nostra base di partenza è proprio quella con le semplici patate e le uova. Alimenti che, solitamente in casa non mancano mai. Unitamente alla presenza del latte, del pane e del formaggio grattugiati.

Senza idee e col frigo vuoto ecco un piatto unico eccezionale con soli 5 ingredienti

Per uno sformato di patate semplicissimo per quattro con 5 persone ci serviranno:

1 kg di patate di buona qualità;

150 ml di latte;

4 uova;

70 grammi di burro;

100 grammi di grana o parmigiano grattugiati;

sale e pepe.

Nel caso in cui non ci trovassimo col frigorifero del tutto vuoto, potremmo aggiungere della mozzarella o del formaggio fontina. I bambini apprezzano moltissimo anche la versione con l’aggiunta del prosciutto cotto.

Una preparazione semplice

Per il nostro tortino di patate, ecco i procedimenti:

puliamo, sbucciamo e lessiamo le patate, schiacciandole per bene, creando un purè. Consigliamo la classica cottura in acqua bollente;

sbattiamo le uova e aggiungiamole al nostro purè di patate, assieme al burro, al latte, al formaggio grattugiato e a un paio di cucchiai di pane grattugiato;

adagiamo il composto in una pirofila con il fondo imburrato;

ricopriamo con dei ricciolini di burro ed eventualmente un’altra spolverata di formaggio di pane grattato;

inforniamo per una mezz’oretta a 180 °.

Nel caso in cui volessimo utilizzare anche mozzarella, formaggio e prosciutto, inseriamoli tra due strati del nostro preparato. Proprio come se facessimo un sandwich di patate. Con l’inserimento di prosciutto e formaggio, stiamo maggiormente attenti alla cottura e magari riduciamo di 5 minuti. Lo sformato andrebbe servito tiepido, ma non bollente.

