Uno dei modi più interessanti per capire quali sono le energie del momento è quello di studiare i passaggi dei pianeti in cielo tramite l’astrologia. Questa disciplina infatti fornisce al loro movimento un significato applicabile alla vita collettiva e a quella personale. Per questo oggi vediamo quale dei 12 archetipi viene favorito per quanto riguarda il lavoro. È possibile infatti vivere una settimana lastricata d’oro per questo segno zodiacale che potrà vivere dei riconoscimenti importanti a livello sia monetario che professionale. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

I movimenti attuali del cielo

Prima però partiamo con una panoramica della volta celeste in questo esatto momento. Ad ora il sole sta transitando nel primo segno d’acqua, il Cancro, dove rimarrà all’incirca fino al 23 di luglio e lo stesso sta facendo Mercurio. Marte invece è rimasto nel solido segno del Toro, mentre Venere è passata ai Gemelli. Con questi transiti è possibile per alcuni segni infatti vivere qualche piccolo colpo di fulmine, potenziato dalla presenza del romantico Cancro e dall’energia piena di flirt dei Gemelli. Però la carica marziana in Toro dovrebbe radicare i nativi a terra ed evitare di fare decisioni affrettate. Giove, il Pianeta della fortuna e della buonasorte, invece permane in Ariete per la gioia dei segni di fuoco e della Vergine, che è stata a lungo provata dall’opposizione che si formava quando era in Pesci. A risentirne attualmente è un po’ la Bilancia.

Settimana lastricata d’oro per questo segno zodiacale che godrà di importanti novità sul lavoro e piogge di soldi dopo un anno difficile

Proprio la Vergine però sta vivendo un ottimo periodo di ripresa professionale dopo un anno di stop e soprattutto di noia. Infatti da febbraio si sono presentate delle nuove occasioni che però si sono rivelate ripetitive e troppo monotone per un segno che è dominato da Mercurio. Ora infatti con Giove dalla sua parte si aprono finalmente altri lidi, che in alcuni dei casi presuppongono qualche cambiamento. Sono quindi aperti nuovi ruoli, occasioni anche a volte favoriti dagli spostamenti altrove. Tutti i cambiamenti che si fanno adesso, anche se sembrano difficili, sul lungo periodo risulteranno particolarmente vantaggiosi e remunerativi. Il suggerimento è quindi quello di buttarsi, facendo però attenzione a non esaurire le proprie energie.

