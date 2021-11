La nostra bella Italia vanta una cucina molto ricca e variegata, apprezzata in tutto il Mondo. Ci sono piatti tradizionali di carne, da quella di pollo al maiale o al cinghiale, ad esempio. Ma le ricette con il pescato fanno a gara per numero e bontà. Tutto l’anno è possibile acquistare il pesce azzurro e si può preparare in tanti modi diversi. L’aspetto economico lo avvantaggia, pertanto è spesso nella borsa della spesa di molti. L’aspetto salutistico incoraggia anche la sua scelta.

Per ridurre trigliceridi e colesterolo questo pesce azzurro economico e gustoso farà venire l’acquolina se cucinato così

Il pesce azzurro è definito così poiché il dorso rivela questo colore. In questa categoria di pesci abbiamo, tra gli altri, l’aringa, l’alaccia, l’aguglia, le sardine e lo sgombro. Questo pesce ha la carne molto gustosa e si presta a tante ricette semplici. Ricco di acidi grassi omega 3, abbasserebbe i livelli di trigliceridi e colesterolo e, quindi, proteggerebbe cuore e arterie. Inoltre contiene molti antiossidanti, utili per proteggere le cellule dagli effetti negativi dei radicali liberi. In questo modo, si potrebbero prevenire alcune malattie e rallentare l’invecchiamento. Lo sgombro, inoltre, apporta proteine e alcuni minerali, come potassio e fosforo, e vitamine B e D. Proviamolo così.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Sgombro con rucola e patate

4 grossi filetti di sgombro;

500 g di patate;

100 g di rucola;

50 g di mandorle;

olio d’oliva;

vino bianco;

sale e pepe.

Prendere una teglia e rivestirla con della carta forno. Disporvi i filetti, salare e pepare e versarvi un po’ di vino bianco. Cuocere in forno a 180 gradi per 10 minuti. Intanto far bollire le patate, poi sbucciarle e schiacciarle. A questo punto, unirvi un pizzico di sale e di pepe. In una ciotola pestare la rucola e le mandorle, possibilmente pelate, con qualche goccia d’olio. Su un piatto da portata sistemare le patate schiacciate. Appena i filetti di sgombro sono pronti, metterli sopra e poi distribuire sul pesce il pesto. Per ridurre trigliceridi e colesterolo questo pesce azzurro economico e gustoso farà venire l’acquolina se cucinato così.

Per quanto riguarda il vino da accompagnamento di un piatto a base di pesce azzurro, la scelta quasi scontata vira su un bianco. Da alcuni anni, però, è stato sdoganato anche il vino rosso o rosato, data la particolare grassezza e sapore delle carni dello sgombro e degli altri pesci affini.