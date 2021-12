Le piante donano quel tocco di classe ed eleganza a tutte le case. Non solo come complemento arredo ma in alcuni casi anche sorta di separé tra ambienti. Chi ha un open space o semplicemente un salotto cucina le utilizza spesso per dividere gli ambienti.

Ecco, quindi, che vediamo piante di una certa altezza sparse per casa, come il tronchetto della felicità. Oppure una Monstera Deliciosa dalle grandi foglie dalla forma particolare, anche se pericolosa per chi ha gli animali. Il problema però è che pur essendo dentro casa alcuni punti potrebbero essere più freddi. Soggetti magari a spifferi perché vicino alla porta d’ingresso o ad un balcone che si apre spesso. E le nostre amate piante puntualmente ne risentono arrivando anche a seccare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Queste 3 meravigliose piante d’appartamento non solo sono decorative ma resistono anche a freddo e spifferi

Per questo le piante da interno non sono tutte uguali e vanno scelte con cura. Se vogliamo posizionarle in zone tendenzialmente fredde e soggette a cambi di temperatura ecco quali scegliere.

Cominciamo con il Ficus Binnendijkii, una pianta di rara bellezza di origine asiatica. Questa pianta ha delle foglie molto diverse dalle altre piante di ficus, sono lunghe, affusolate e verde scuro. Non cresce velocemente ma si sviluppa in altezza e può arrivare anche a dimensioni importanti. È adatta agli uffici e agli appartamenti poco soleggiati perché resiste anche al freddo. Per questo non teme spifferi e coltivata con cura può crescere rigogliosa per anni.

Passiamo poi al Cissus

Anche chiamato Cisso, una rampicante sempreverde che ricorda le foglie di vite. Ideale da coltivare in vaso e posizionare su una mensola con i rami a cascata. Questa pianta cresce molto velocemente e non teme freddo o spifferi, ma ha bisogno di aria. Non è adatta agli ambienti troppo piccoli in cui non riesce a prosperare. Le specie sono tante, tra le più decorative troviamo la rhombifolia.

Finiamo con la Oxalis triangularis o Ossalide triangolare. Anch’essa è una pianta perenne che cresce molto bene anche all’aperto. Per questo motivo è perfetta anche in zone della casa con temperatura più altalenante. La sua particolarità sta nelle foglie dal color porpora triangolari che quasi ricordano le ali di una farfalla. Stupenda per arredare anche gli angoli più anonimi con i suoi fiori bianchi delicati. Resiste bene alle basse temperature però non al gelo, quindi non mettiamola nei pressi delle finestre.

Ecco, quindi, che queste 3 meravigliose piante d’appartamento non solo sono decorative ma resistono anche a freddo e spifferi. Se vogliamo abbellire anche l’esterno di casa, il terrazzo o il giardino invece dobbiamo scegliere altre specie. Ne abbiamo parlato nell’articolo “Balcone colorato tutto l’anno con queste bellissime piante che resistono anche al freddo”.

Approfondimento

La pianta ideale da appartamento che rende l’ambiente elegante e controlla l’umidità