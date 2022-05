Un’alimentazione varia dovrebbe includere tanti tipi di alimenti. Pane, pasta e riso sono fonti di carboidrati, mentre le proteine si distinguono in vegetali e animali. Un’apporto di verdure, legumi e frutta completa pranzi o cene. Di solito, quando è possibile, cuciniamo dei primi piatti e anche secondi con contorni.

Ci sono molte ricette, però, che sono in effetti dei piatti unici, poiché uniscono le due portate. Piatti simili si possono integrare con un’insalata e della frutta. Se siamo in cerca di un’idea per cucinare qualcosa di diverso per la domenica, la ricetta che segue potrebbe essere d’aiuto.

Si tratta di un classico primo unito a un secondo saporito. Un piatto unico, quindi, che farà leccare i baffi a tutti i commensali. Per prepararlo per 4 persone occorrono:

8 fette di filetto di manzo;

300 g di riso;

1 l di brodo;

200 g di ribes rosso;

2 scalogni;

burro;

una cipolla;

100 ml di vermouth;

un cucchiaino di zafferano;

semi di senape;

farina.

Questo piatto unico ottimo per pranzo o cena sarà più gustoso aggiungendo un frutto ricco di vitamina C

In questa preparazione ha un ruolo importante un frutto ricco di vitamina C, il ribes, da utilizzare in due modi. Vediamo come eseguire la ricetta. Prendere le fettine di carne, batterle e spianarle. In un tegame fare rosolare la cipolla tritata in un po’ di olio riscaldato e poi versare il riso e qualche mestolo di brodo caldo. Ripetere l’operazione se si asciuga. Se è il caso, aggiungere un pizzico di sale. A fine cottura, aggiungere al risotto lo zafferano e tenere al caldo.

Durante la preparazione del risotto, su un altro fornello sciogliere il burro in una padella e dorare su ambo i lati la carne. Spegnere e coprire. Ora in un pentolino ammorbidire nel vermouth lo scalogno tagliato a rondelle. Passare al setaccio o frullare quasi tutto il ribes, tenendone da parte un po’ intero e aggiungerlo allo scalogno insieme a dei semi di senape.

A parte sciogliere del burro, mescolarvi un po’ di farina e unire il tutto alla salsina per addensarla. Adesso, in un grande piatto da portata posizionare al centro il risotto dandogli una forma arrotondata. Intorno disporre le fettine di carne, distribuirvi sopra la salsa al ribes e poi un po’ di frutti interi.

Questo piatto unico ottimo per pranzo o cena è buono e scenografico e potrebbe essere una sfiziosa idea da realizzare la domenica.

Approfondimento

Comporre un piatto unico completo è facile e questo con lenticchie è ricco di ferro e aiuta contro l’anemia e la stitichezza