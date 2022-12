Non è il rosso il colore più alla moda delle Feste per sfoggiare un make up da urlo: ecco qual è

Il colore più alla moda delle Feste per sfoggiare un make up da urlo-proiezionidiborsa.it

Ecco quale colore dovremmo usare per il make up di Natale al posto del solito rossetto rosso per le labbra e dettagli oro per lo sguardo

Quando pensiamo al Natale, uno dei primi colori che ci vengono in mente per descriverlo è senza dubbio il rosso.

È un colore caldo e accogliente, condiviso da alcuni dei tradizionali simboli della festività come Babbo Natale o l’agrifoglio.

Combinato all’oro, diventa il colore principe delle decorazioni sull’albero di Natale o dei pacchi regalo.

Ma diventa spesso e volentieri protagonista anche dell’abbigliamento o del make up con cui presentarsi ad amici e parenti nei giorni di festa.

Pensiamo, ad esempio, al maglione rosso, semplice o con bianchi motivi natalizi: un must delle Feste.

Sul fronte make up, invece, la scelta ricade solitamente sul rossetto rosso, semplice ed elegante nella sua essenzialità.

Si tratta peraltro di un prodotto beauty che sta bene davvero a tutte e non solo alle bionde, anzi.

Certo, bisogna trovare la tonalità di rosso che ci valorizzi al meglio e non basta considerare solo il colore di capelli, ma anche l’incarnato.

Ad esempio, i rossetti nelle tonalità fragola e ciliegia stanno bene su un viso chiaro mentre il rosso mattone o aranciato sposano quello caldo.

Per un risultato ottimale, bisognerebbe guardare anche allo spessore delle labbra.

Nello specifico, chi ha labbra naturalmente piene dovrebbe puntare sui lipstick opachi mentre quelle sottili vengono valorizzate dai finish luminosi e rimpolpanti.

Il trucco natalizio con rossetto rosso più glamour

Se, dunque, non volgiamo rinunciare all’iconico rossetto rosso nemmeno il giorno di Natale, ecco un’idea per sfoggiarlo al meglio. Il make up in questione non è affatto complicato o lungo da realizzare e richiede pochissimi prodotti.

Il rossetto rosso sposa una base viso luminosa: il blush è appena accennato per non entrare in conflitto con il rossetto e rendere l’insieme pesante.

Da questo punto di vista, a giocare un ruolo fondamentale sono bronzer e illuminante, quest’ultimo da applicare nei soliti punti strategici.

Concludono il make up un abbondante passata di mascara e delle sopracciglia folte e curate, da rimpolpare eventualmente con l’apposita matita.

In ogni caso, inaspettatamente non è il rosso il colore più alla moda delle Feste: scopriamo invece qual è.

Si tratta di una tonalità che sta spopolando negli ultimi anni soprattutto nella categoria ombretti perché aiuta a rendere più ipnotico lo sguardo.

Il colore in questione è il blu, che in qualche modo peraltro già rientra tra le nuances protagoniste delle Feste. In effetti, c’è chi al posto della tradizionale combinazione rosso e oro negli addobbi preferisce il blu con l’argento o il bianco.

E poi blu è anche il cielo stellato del presepe, altro indimenticabile simbolo e protagonista del Natale.

Non è il rosso il colore più alla moda delle Feste, ma una nuance che rende lo sguardo magnetico

Detto questo, non significa che dobbiamo scegliere un rossetto di questo colore, ma possiamo tranquillamente affidarci a ombretti o mascara per rendere lo sguardo profondo.

Ancora una volta è essenziale la scelta della giusta sfumatura, per valorizzare al meglio il colore dell’iride.

Per rendere il trucco occhi blu ancora più ammaliante, inoltre, possiamo aggiungere una sottilissima ma sinuosa linea di eyeliner nero.

E per finalizzare il make up, possiamo aggiungere qualche piccolo strass argentato vicino all’occhio o usare direttamente un ombretto brillantinato.