Facciamo spazio nell’armadio all’accessorio must delle Feste per essere sorprendentemente eleganti

Accessorio must have delle feste

Pochi ci pensano ma è questo l’indumento che non può assolutamente mancare nell’armadio di dicembre: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Addobbato l’albero e agghindata tutta la casa per le Feste non è ancora tempo di rilassarsi: la lista di cose da fare è ancora lunga. Prima che arrivi Natale, infatti, bisogna pensare ancora ad un sacco di dettagli che spaziano dal menu ai regali e includono anche il beauty look.

In effetti, le Feste sono l’occasione perfetta per sfoggiare una mise diversa dai soliti colori, a volte un po’ spenti, che indossiamo per l’ufficio. Questo non significa per forza abbracciare le mode più stravaganti, scegliendo abiti interamente ricoperti di paillettes dorate o argentate con dettagli piumati. E nemmeno ricorrere a manicure o make-up natalizi eccessivi, che richiedono tempo, soldi e tanta pazienza nel realizzarli.

Il segreto è puntare su alcuni capi mirati e abbinarli in modo semplice, creando però degli accostamenti estremamente eleganti e raffinati. A tal proposito, facciamo spazio nell’armadio all’accessorio must delle Feste attualmente molto in tendenza e mai banale.

Non si tratta del classico cappotto color cammello, che in ogni caso rimane un capo indispensabile per affrontare con classe il periodo invernale. E non stiamo parlando nemmeno del piumino, altro must have di stagione, soprattutto per le giornate più fredde o le vacanze in alta quota.

Come lavare il piumino?

Tra l’altro, ci siamo mai chieste come lavarlo a mano o in lavatrice per risparmiare un po’?Sicuramente le cose sono più facili con quelli che hanno un’imbottitura sintetica perché quelli in piuma rischiano di perdere in forma, morbidezza ed elasticità. In ogni caso, basta avere a portata di mano un po’ di sapone di Marsiglia per pre-trattare le macchie a secco, strofinandolo direttamente sullo sporco. Inseriamo quindi il capo in lavatrice e laviamo a 30° C senza centrifuga, prediligendo un detersivo per delicati ma che non includa l’ammorbidente.

Vietato poi ricorrere all’asciugatrice: il piumino va scosso cosicché riprenda forma e volume, posizionato all’aria aperta, ma non sotto il sole diretto.

Facciamo spazio nell’armadio all’accessorio must delle Feste che tutte le 50enni dovrebbero avere

Detto questo, è ora di scoprire quale capo non può mancare nel nostro guardaroba di dicembre.

Si tratta del maglione rosso lacca, iconico simbolo delle vacanze natalizie: sta bene anche con un paio di jeans ed è molto caldo e avvolgente. Se non vogliamo correre il rischio di sembrare banali, comunque, basta abbinarlo ad un paio di pantaloni in tartan e a delle Mary Jane in vernice. Il tocco di classe per chiudere l’outfit? Il calzino bianco, rigorosamente a vista.

Altri look da urlo per il mese di dicembre

Le più freddolose, troveranno semplicemente adorabile l’idea di look che sta scalando le classifiche delle tendenze di stagione: il dolcevita a strati. Non bisogna fare altro che sovrapporre due dolcevita diversi per altezza, peso e trama. Naturalmente, il consiglio è quello di partire da base nera per sperimentare possibili combinazioni bene studiate.

A proposito di nero, ricordiamo che il total black di stagione più raffinato è quello composto da maglione a collo alto e pantaloni sartoriali. Il tutto valorizzato da gioielli in oro per dare un tocco di luce. Infine, una curiosità: chi avrebbe detto che neve e panettone sono termini che si possono riferire anche ad uno dei look più chic del momento? Basta abbinare un morbido cappotto color biscotto ad un altrettanto morbido abito in maglia bianco.