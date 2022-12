La tisana aromatica con 3 straordinari ingredienti che favorirebbe digestione e pancia sgonfia

Quando abbiamo difficoltà a dormire a causa della digestione lenta e pancia gonfia, potrebbe dipendere dai pasti pesanti. Vediamo, dunque, come preparare in casa un semplice infuso alleato dell’intestino da sorseggiare in inverno, dal sapore intenso e piacevole

A soffrire di disturbi digestivi sarebbero più del 20% degli italiani, dato che potrebbe aumentare a ridosso delle feste natalizie. Infatti, la dispepsia, ovvero la cattiva digestione, potrebbe essere causata da un’alimentazione errata, accompagnata da cattive abitudini.

I principali sintomi che potrebbero comparire sarebbero gonfiore, meteorismo e pesantezza a livello dello stomaco, che non aiutano a fare sogni tranquilli.

Questi disturbi, spesso molto fastidiosi, aumenterebbero se mangiamo velocemente, se scegliamo cibi pesanti o bevande gassate, mettendo a dura prova il corretto funzionamento dell’apparato gastrointestinale.

Per limitare i sintomi, non dovremo rinunciare ai pasti ricchi durante le feste, ma cercare di controllare le porzioni, bere molta acqua e fare attività fisica

La tisana aromatica con 3 straordinari ingredienti dalle proprietà digestive

Quando pancia gonfia e cattiva digestione non sono legati a particolari patologie, ma solo all’alimentazione, oltre a stare attenti a tavola, potrebbe essere d’aiuto una semplice gustosa tisana.

Esistono, infatti, degli alimenti alleati dell’intestino con cui potremmo preparare una calda bevanda da sorseggiare a fine pasto o prima di dormire.

Il primo ingrediente da utilizzare sarebbe il finocchio, ricco di oli essenziali, antiossidanti, vitamine, potassio e fosforo, utili per il metabolismo e pancia gonfia.

I suoi componenti potrebbero favorire una corretta digestione, depurare l’organismo e aiutare ad assorbire gli zuccheri.

Il sapore del finocchio si sposa bene con la liquirizia, una radice fantastica, fonte di acido glicirrizico, utile per il sistema digerente. Inoltre, sembrerebbe essere un rimedio naturale che contrasta intossicazioni alimentari, colesterolo alto, intestino irritabile, artrosi, tosse e mal di gola.

L’ultimo componente dell’infuso è la mela, un frutto privo di colesterolo, con poco sodio, ma ricco di vitamina C, fibre e potassio. Proprio per questo sarebbe ideale per controllare il colesterolo alto, per promuovere la regolarità intestinale e contrastare la costipazione.

Come fare l’infuso in pochi minuti

Per preparare la tisana aromatica con 3 straordinari ingredienti naturali bastano pochi minuti.

Per ottenere un gusto intenso e avvolgente usiamo i semi o pezzetti di polpa del finocchio, un bastoncino di liquirizia e una mela tagliata a cubetti.

In un pentolino versiamo circa 2 tazze d’acqua, aggiungiamo i componenti e lasciamo bollire per pochi minuti. Appena spenta la fiamma, lasciamo riposare l’infuso per circa 5 minuti e poi filtriamo il liquido prima di sorseggiarlo con mezzo cucchiaino di miele.

Potrebbe essere un’idea regalo realizzare in casa delle bustine in lino con l’infuso essiccato all’interno. Sigilliamole con ago e filo e conserviamole in contenitori di latta ermetici abbelliti con un bel fiocco natalizio.