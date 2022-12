La pensione INPS sempre più bassa non basta più, ecco l’identikit di chi lavora anche dopo i 70 anni

Un interessante rapporto dell’Istituto Nazionale di Statistica spiega, rileva e riporta i dati sulla figura del pensionato-lavoratore in Italia. In quale settore opera anche dopo la pensione, dove risiede e qual è l’età media. Ecco i dati e tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Nel 2020 in Italia la figura del pensionato era presente in quasi una famiglia su due. A rilevarlo è stato l’ISTAT nel sottolineare come nell’anno successivo, ovverosia nel 2021, si contavano in Italia ben 444.000 pensionati-lavoratori. Con un balzo del 13,3% rispetto al 2020.

Per scelta o per bisogno, quindi, in Italia la figura del pensionato che lavora è sempre più frequente e diffusa. Con il 78,6% dei pensionati-lavoratori che ha un’età pari ad almeno 65 anni.

La pensione INPS sempre più bassa non basta più, ne parla un interessante rapporto dell’ISTAT

In più, con una percentuale pari al 61,8%,la quota maggioritaria dei pensionati occupati lavora nel settore dei servizi. Così come, in 3 casi su 4, il lavoratore pensionato è uomo e, in prevalenza, vive nel nord Italia. Ovverosia dove la vita è mediamente più cara.

E dove, molto spesso, la pensione INPS sempre più bassa non basta più. Nonostante nel 2021 la spesa pensionistica sia aumentata dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Precisamente, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) nel 2021 ha speso la bellezza di 313 miliardi di euro per riconoscere le prestazioni pensionistiche a 16 milioni di persone. Con una spesa che, in rapporto al Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale, si è attestata al 17,6%.

Inoltre, nell’86,3% dei casi il pensionato occupato svolge un lavoro non dipendente. La crescita del numero di pensionati lavoratori nel 2021 segna comunque un’inversione del trend rispetto all’anno precedente. Quando la pandemia di Covid nel 2020 aveva portato, rispetto al 2019, ad una contrazione pari al 6,5% del cumulo dei redditi da lavoro con quelli da pensione.

Quando si prende almeno una pensione si vive spesso da soli o in coppia senza figli

Nel 2020, inoltre, in poco più di 11,8 milioni di nuclei familiari era presente almeno un pensionato. E nel 13,1% dei casi in famiglia si percepivano due o più prestazioni pensionistiche. Per composizione del nucleo familiare, dove si prende almeno una pensione si tratta di coppie senza figli nel 37,2% dei casi. Mentre nel 27,7% dei casi il pensionato vive da solo. Su base geografica, invece, il pensionato che vive da solo risiede più spesso al nord Italia. Mentre nel sud Italia è più frequente la presenza del pensionato che vive in coppia con i figli.