Un viaggio nel verde, nella natura più selvaggia, quella che ancora resiste alla mano dell’uomo. Sono pochi, ormai, i luoghi in cui è possibile staccare completamente la spina dal mondo connesso e rifugiarsi in località dove l’unico suono che sentiamo è quello degli uccelli cantare. Sono posti che hanno nel loro DNA dell’incanto e non si presentano necessariamente fake.

Perché un altro problema sono quei posti magnifici, nella natura più incontaminata, che sono però disegnati per l’uomo e per soddisfare le necessità di questo. Ma in alcuni posti ciò non avviene e si può veramente vivere un’esperienza unica immersi nella natura.

Fare il pieno della natura selvaggia è ancora possibile in alcuni parchi. L’Italia fortunatamente ne è piena e quindi l’idea di passare un weekend in qualche area selvaggia e verde non è da scansare. Anche perché, solitamente, sono località che si trovano in alto, e quindi il fresco è assicurato. Se, però, amiamo il mare e allo stesso tempo la natura, in Abruzzo dobbiamo allora visitare la riserva naturale Punta Aderci, chiamata anche la Piccola Normandia.

In pochi lo sanno ma l’area selvaggia più grande d’Italia si trova a pochi passi da Milano

Se, invece, siamo degli appassionati di montagna, allora dobbiamo assolutamente visitare il Parco Nazionale Val Grande. Qui la mano dell’uomo e la sua presenza è tangibile, ma ormai la natura sta facendo il suo corso e si sta rimpossessando di ciò che un tempo era suo.

Un luogo verdissimo, senza strade, dove è possibile vivere un silenzio infinito. Luogo non solo dove la natura ha preso il sopravvento, ma luogo dove gli animali vivono sereni e liberi. Infatti, se si è fortunati, sarà possibile ammirare alcune specie che vivono il parco.

Un luogo dove il rapporto uomo-natura trova un equilibro, ma soprattutto dove alla base di questo è presente il rispetto. Posto dove l’essere umano è ospite e non protagonista. Un parco che pone al centro della sua attenzione la natura.

Qui sarà possibile mangiare, dormire e vivere esperienze uniche, ma sempre nel rispetto del verde che ci ospita. Un’isola verde felice in cui perdersi per poi ritrovarsi nella notte buia. Quindi, se amiamo la montagna e il verde, dobbiamo assolutamente trascorrere qualche giorno in questo parco incantato. E in pochi lo sanno ma l’area selvaggia più grande d’Italia è proprio questa e non possiamo assolutamente farcela sfuggire.

Lettura consigliata

Fondali bianchi che fanno invidia a quelli dei Caraibi solo in questa meta estiva nel Mare Mediterraneo