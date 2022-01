La preparazione di questo contorno non richiede molto tempo, è semplice da realizzare e potrebbe rivelarsi un buon metodo per rendere gradevoli questi legumi a chi non piacciono.

Non il solito contorno, ecco come preparare dei gustosi medaglioni di lenticchie e patate buoni e salutari.

È una ricetta salutare poiché le lenticchie, non sono solo il simbolo della fortuna e della prosperità, ma contengono molti nutrienti benefici per il nostro organismo. Sono ricche di fibre, sali minerali e vitamine. Hanno un alto contenuto di proteine e ferro, e poiché contengono molte fibre aumentano il senso di sazietà e agevolano il transito intestinale.

Grazie all’alto contenuto di minerali sono particolarmente indicate per coloro che avvertono affaticamento e per chi soffre di anemia e denutrizione.

Favoriscono la memoria e la concentrazione poiché contengono la vitamina B1, e la vitamina B3 permette di diminuire i trigliceridi nel sangue.

Per questo motivo i legumi vanno introdotti nella nostra dieta alimentare ma senza esagerare.

Le patate grazie al contenuto di fibre e vitamine del gruppo B favoriscono il buon funzionamento dell’intestino e del metabolismo. Aiutano a combattere le infiammazioni, i tumori, le infezioni e proteggono il cuore e le arterie.

Vediamo ora gli ingredienti che occorrono per la realizzazione di questa gustosa ricetta.

Ingredienti per 4 persone

a) 200 grammi di lenticchie lessate;

b) 1 patata dolce;

c) 1 scalogno;

d) aglio q.b.;

e) sale fino q.b.;

f) pepe q.b.;

g) pan grattato q.b.;

h) olio evo q.b.;

i) semi di sesamo.

Procedimento

Versare in un pentolino dell’acqua e aggiungere una patata dolce.

Farla bollire fino a quando si sarà ammorbidita. Una volta raffreddata eliminare la buccia.

Sbucciare e tagliare uno spicchio di aglio e tagliare lo scalogno a fettine.

Mettere in un mixer le lenticchie precedentemente lessate, l’aglio, lo scalogno e un po’ d’olio. Frullare il tutto fino a quando si sarà formato un composto uniforme.

Schiacciare la patata cotta in precedenza con l’aiuto di una forchetta oppure con uno schiacciapatate.

In una ciotola versare il frullato di lenticchie, aggiungere la patata schiacciata, un pizzico di sale, pepe e mescolare bene tutti gli ingredienti.

Coprire con la pellicola e mettere in frigo per mezz’ora.

In un’altra ciotola versare il pangrattato e i semi di sesamo. Formare i medaglioni e passarli ad entrambi i lati nel pangrattato e nei semi di sesamo.

Foderare la leccarda con carta da forno, e mettere in forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti.

I medaglioni dovranno essere serviti caldi.